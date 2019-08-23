Tatilde obezite riskine dikkat!

Memorial Ankara Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Faruk Barış Elverici, yaz tatili boyunca çocukların en çok uyku saatlerinin değiştiğine dikkat çekerek, ailelere şu tavsiyelerde bulundu: “Çocuğun bağışıklığının yenileneceği bu dönemde çocuklar çok geç saatte yatabiliyor ve geç uyanıyor. Sabah kahvaltı saatleri de değiştiğinde bu durum, sağlam bir bağışıklık sistemine zarar verebiliyor. Çocuğun sağlıklı büyümesi için gerekli olan günlük rutinleri ile ilgili kışın koyulan kurallar, yazın da geçerli olmalı. Kahvaltı ve öğünlerin saati atlanmamalı, çocuklar fast fooda yöneltilmemeli ve metabolizmayı güçlendirici besinler yedirilmeli. Çocuklar yaz aylarında da sosyal ve sportif aktivitelere gönderilmeli. Bu etkinlikler, kışın da sürmeli."