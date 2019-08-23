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Ankara Haberleri: Tatilde obezite riskine dikkat!

ANKARA HABERLERİ

Tatilde obezite riskine dikkat!

Hürriyet Haber
23.08.2019 - 16:23Son Güncelleme :

Yaz ve kış aylarında çocukların davranışlarında değişiklikler olabileceğini ve bu durumun biyolojik ritmlerini etkileyeceğini ifade eden uzmanlar, yaz tatili döneminde aileleri obezite riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Hürriyet Haber

Memorial Ankara Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Faruk Barış Elverici, yaz tatili boyunca çocukların en çok uyku saatlerinin değiştiğine dikkat çekerek, ailelere şu tavsiyelerde bulundu: “Çocuğun bağışıklığının yenileneceği bu dönemde çocuklar çok geç saatte yatabiliyor ve geç uyanıyor. Sabah kahvaltı saatleri de değiştiğinde bu durum, sağlam bir bağışıklık sistemine zarar verebiliyor. Çocuğun sağlıklı büyümesi için gerekli olan günlük rutinleri ile ilgili kışın koyulan kurallar, yazın da geçerli olmalı. Kahvaltı ve öğünlerin saati atlanmamalı, çocuklar fast fooda yöneltilmemeli ve metabolizmayı güçlendirici besinler yedirilmeli. Çocuklar yaz aylarında da sosyal ve sportif aktivitelere gönderilmeli. Bu etkinlikler, kışın da sürmeli."

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Tatilde obezite riskine dikkat! hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 23 Ağustos 2019 tarihinde saat 16 23’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Tatilde obezite riskine dikkat! haberi güncellenecektir.

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