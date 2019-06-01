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Ankara Haberleri: Tatil başladı valizini kapan AŞTİ’ye koştu

ANKARA HABERLERİ

Tatil başladı valizini kapan AŞTİ’ye koştu

AA-DHA
01.06.2019 - 16:01Son Güncelleme :

Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) 9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

AA-DHA

Önceki gün başlayan tatil nedeniyle otobüs yolculuğunu tercih eden vatandaşlar, uzun kuyruklar oluştururken, yolcu karşılamak üzere terminale gelenler ise otoparkta yer bulmakta zorlandı. Biletlerin günler öncesinden tükenmesi nedeniyle otobüs firmaları da ek seferler koydu.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Yolcu yoğunluğunun arttığı AŞTİ'de bayram öncesi vatandaşların rahat ve huzurlu bir yolculuk yapabilmesi için güvenlik önlemleri de artırıldı. AŞTİ, 77'si hareketli, 113'ü sabit olmak üzere 190 güvenlik kamerası ile izlenirken, özel güvenlik personeli sayısı da çoğaltıldı.

BİLET BİTTİ EŞLER AYRI GİTTİ

Tokat'a giden Tarık Koçak, bilet bulmakta zorlandıklarını, bu nedenle eşi ile farklı otobüslerde yolculuk edeceğini belirtti. Mersin’e gitmek isteyen Türkan Korkmaz ise “Çok zor yer bulduk. Normalde 60 lira olan bilet, şimdi 100 lira” dedi. Otobüs şoförü Erdal Gül, “Boş geliyoruz, dolu gidiyoruz. Ayın 30´undan bu yana otobüslerimiz bayram bitimine kadar dolu” diye konuştu. 

Tatil başladı valizini kapan AŞTİ’ye koştu

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Tatil başladı valizini kapan AŞTİ’ye koştu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 01 Haziran 2019 tarihinde saat 16 01’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Tatil başladı valizini kapan AŞTİ’ye koştu haberi güncellenecektir.

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