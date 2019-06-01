Tatil başladı valizini kapan AŞTİ’ye koştu

Önceki gün başlayan tatil nedeniyle otobüs yolculuğunu tercih eden vatandaşlar, uzun kuyruklar oluştururken, yolcu karşılamak üzere terminale gelenler ise otoparkta yer bulmakta zorlandı. Biletlerin günler öncesinden tükenmesi nedeniyle otobüs firmaları da ek seferler koydu.



GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI



Yolcu yoğunluğunun arttığı AŞTİ'de bayram öncesi vatandaşların rahat ve huzurlu bir yolculuk yapabilmesi için güvenlik önlemleri de artırıldı. AŞTİ, 77'si hareketli, 113'ü sabit olmak üzere 190 güvenlik kamerası ile izlenirken, özel güvenlik personeli sayısı da çoğaltıldı.



BİLET BİTTİ EŞLER AYRI GİTTİ



Tokat'a giden Tarık Koçak, bilet bulmakta zorlandıklarını, bu nedenle eşi ile farklı otobüslerde yolculuk edeceğini belirtti. Mersin’e gitmek isteyen Türkan Korkmaz ise “Çok zor yer bulduk. Normalde 60 lira olan bilet, şimdi 100 lira” dedi. Otobüs şoförü Erdal Gül, “Boş geliyoruz, dolu gidiyoruz. Ayın 30´undan bu yana otobüslerimiz bayram bitimine kadar dolu” diye konuştu.



