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Ankara Haberleri: Taşkın noktalarında altyapı tamamlanıyor

ANKARA HABERLERİ

Taşkın noktalarında altyapı tamamlanıyor

Hürriyet Haber
20.11.2018 - 09:32Son Güncelleme :

Başkent’teki su taşkınlarının önüne geçilmesi adına 15 ayrı noktada başlatılan altyapı yenileme çalışmaları bir bir tamamlanıyor.

Hürriyet Haber

Akay Kavşağı’ndaki alt yapı yenilemesinin yeni eğitim-öğretim dönemi başlamadan tamamlanmasının ardından, belirlenen diğer noktalardaki çalışmaların büyük kısmı da bitirildi. Su taşkınlarının önlenmesi amacıyla tespit edilen noktalardan ilk etapta çalışmaları tamamlananlar şunlar:

TREN GARI ÖNÜ DEVAM EDİYOR

“Akay Kavşağı, Eskişehir Yolu ve Diyanet İşleri Başkanlığı önü, Anıttepe EDOK ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı önü, Ankara Kapalı Spor Salonu önü, Boğaziçi Mahallesi-Neşet Ertaş Caddesi, Serhat Mahallesi Elektrokent Kavşağı, İvedik OSB, Kuzey Yıldızı Mahallesi, Devlet Mahallesi-Eryaman Kavşağı Alt Geçidi, Pursaklar Üniversiteler Mahallesi, Gümüşköy Kavşağı, Protokol Yolu geçişi. Tren garı önünden Altınsoy Alt Geçidi’ne kadar olan bölge ile Hüseyingazi Mahallesi’nde Mamak Belediyesi önündeki çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, Kuzey Yıldızı bölgesi içinde yer alan park içinde de hummalı bir çalışma yürütülüyor.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Taşkın noktalarında altyapı tamamlanıyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 20 Kasım 2018 tarihinde saat 09 32’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Taşkın noktalarında altyapı tamamlanıyor haberi güncellenecektir.

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