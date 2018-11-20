Taşkın noktalarında altyapı tamamlanıyor

Akay Kavşağı’ndaki alt yapı yenilemesinin yeni eğitim-öğretim dönemi başlamadan tamamlanmasının ardından, belirlenen diğer noktalardaki çalışmaların büyük kısmı da bitirildi. Su taşkınlarının önlenmesi amacıyla tespit edilen noktalardan ilk etapta çalışmaları tamamlananlar şunlar:



TREN GARI ÖNÜ DEVAM EDİYOR



“Akay Kavşağı, Eskişehir Yolu ve Diyanet İşleri Başkanlığı önü, Anıttepe EDOK ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı önü, Ankara Kapalı Spor Salonu önü, Boğaziçi Mahallesi-Neşet Ertaş Caddesi, Serhat Mahallesi Elektrokent Kavşağı, İvedik OSB, Kuzey Yıldızı Mahallesi, Devlet Mahallesi-Eryaman Kavşağı Alt Geçidi, Pursaklar Üniversiteler Mahallesi, Gümüşköy Kavşağı, Protokol Yolu geçişi. Tren garı önünden Altınsoy Alt Geçidi’ne kadar olan bölge ile Hüseyingazi Mahallesi’nde Mamak Belediyesi önündeki çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, Kuzey Yıldızı bölgesi içinde yer alan park içinde de hummalı bir çalışma yürütülüyor.