Taşdelen: En değerli arsalar halka geri dönüyor

Taşdelen, dün belediye binasında düzenlediği basın toplantısında dört yıl boyunca yaptıkları hizmetleri ve yapacakları çalışmaları anlattı. Taşdelen özetle şunları söyledi: “Dört yılda söz verdiğimiz her şeyi yaptık. Çankaya tarihinin en büyük yatırım programını hayata geçirdik. Çankaya’nın en değerli arsalarının kreş, yüzme havuzu, Çankaya Evi, kültür merkezi, park olduğunu görürsünüz. En kıymetli arsalarımıza AVM, rezidans yapmıyoruz en kıymetli arsalarımızı halka tekrar geri döndürüyoruz. Asfaltla, kaldırımla, çöp sistemiyle Çankaya yenilendi. Çankaya’mızın 40-50 yıllık, eskiden kötü durumda olan bütün mahalleleri komple yeniledik.ÇANKAYA’DA YÜZDE 70’İ AŞIP REKOR KIRACAĞIZ
Bu sayede Çankaya komple yenilenmiş oldu. Girilmedik sokak bırakmamış olduk. Bütün bu hizmetleri yaparken belediyeyi borçlandırmadık, kredi almadık. Bizden önce hizmetler için kullanılan borçları da biz ödedik. Belediye ile halk arasında duvar kalmayacak demiştik. O duvarları yıktık. Belediyeciliğin sosyal demokratların işi olduğunu söylüyoruz. Çankaya’da biz yüzde 64.7 ile yerel seçimde rekor kırmıştık. Önümüzdeki yerel seçimde Çankaya’da yüzde 70’i aşan yeni bir rekor kıracağız. Diğer ilçeleri de almak suretiyle Ankara Büyükşehir’i de Cumhuriyet Halk Partisi önümüzdeki seçimlerde kazanacaktır.”7. CADDE’DE TRAMVAY OLABİLİR
Bahçelievler 7. Cadde’nin yayalaştırılmasına yönelik referandum için Büyükşehir ile ilk toplantının yapıldığını da kaydeden Başkan Taşdelen, “Hükümet okulların altının otopark olması noktasında bir karar aldı. Bu oraya da çok faydalı olacak. Projeyle gideceğiz. Orada tramvay da olabilir” dedi.
Taşdelen’in dört yılını değerlendirdiği basın toplantısına CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin ile CHP Çankaya İlçe Başkanı Devrim Bora Özüdoğru da katıldı.
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