Tasarrufla işe başlayacağız

Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) düzenlenen toplantıda sanayicilerin sorularını yanıtlayan Yavaş, özetle şunları söyledi: “İnsanların mutlu olmasını istiyorsanız istihdam sağlayacaksınız. İstihdam sağlayacağınız yerler de OSB’lerdir. Ancak burada taşıma, ulaşım sorunlarından bahsedildi. Yapacağımız iş şudur; ortak akılla ne yapacaksak çözümünü bulmalıyız. Dört tanesi yan yana olan bir organize sanayi bölgesinin, Eskişehir Yolu’na bağlanmamış olması artık ne ile izah edilir bilemiyorum.

ÜRETİMİ DESTEKLEMEK LAZIM

Üretmek zor iş, kolay paraya herkes tav olur. Siz o kadar emek verip işçi çalıştırıp bankalara kredi ödeyip birçok problemle uğraşıyorsunuz. Ama daha kolayı var. Ankara’da şöyle bir şey uygulandı. 2014’te aday olduğumda sadece 20 tane imar değişikliğinden 17 milyar lira rant elde edildiğini söyledim. 2014’ten sonra bu tür imar değişikliklerinden paralar belediyeye aktarıldı. Böyle ballı işlerden para kazanmak varken sanayi desteklenmedi. Desteklenmeyince de sadece sanayi değil hayvancılık da bitiyor. Ne yapmak lazım? Üretimi desteklemek lazım.

İSRAF YÜZÜNDEN BORÇLANDI

Vatandaşın parasını harcarken, mutlaka öncelikleri dikkate almalısınız. Daha önce Ankara’nın girişlerine yapılan kapılar, saat kuleleri ve zaman zaman şehrin ortasında Çin’den ihraç edilen bir sürü oyuncak görüyoruz. Gökkuşağı Tesisleri var. Ankapark’a harcanan paraya neler yapılabilirdi bir düşünün. Bilirkişi raporuna göre 19 milyona bir kapı yapılmış. Dolayısıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi israf sayılabilecek paralar yüzünden bu kadar borçlandı. Aşağı yukarı 4.5 milyar lira borcu var.

ÖLÜ YATIRIMLAR HAYATA GEÇİRİLDİ

Belediyenin asli görevi, vatandaşa öncelikle temiz hava solutacaksınız, musluktan temiz su temin edeceksiniz, huzurlu ve konforlu bir ulaşım yapacaksınız, halkın yaşayacağı yerlerde rahat alanlar yapacaksınız. Bu alt yapıları yaptıktan sonra da o şehrin ekonomisini zenginleştirmek için çalışmalar yapacaksınız. Meslek odalarının, üniversitelerin ‘Yapmayın’ dediği hiçbir şey dinlemediği ve afaki derecede ölü yatırımlar hayata geçirildi. Ankara’da tasarrufla işe başlayacağız. Belediyenin tasarruf etmesiyle belli hizmetlerin yapılabileceğine inanıyorum.”