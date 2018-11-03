Tasarruf üretimi

Mamak Belediyesi, çöp konteynerinin yanı sıra otobüs durağı, fitness aleti, bank, kamelya, demir korkuluk, merdiven ve pergule gibi malzemeleri kendi imkânlarıyla üretiyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün Kayaş Atölyeleri’nde belediye personeli tarafından üretilen malzemeler sayesinde ciddi bir tasarruf sağlanıyor. Çöp konteynerini son iki yıl, diğer ürünleri ise göreve geldiklerinden bu yana ürettiklerini belirten Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, buradan yaptıkları tasarrufla diğer yatırımlara ağırlık verdiklerini vurguladı. Başkan Akgül şöyle konuştu:

BİRE İKİ FARK OLDUĞUNU GÖRDÜK

“Mevcut küçük bir atölyemiz vardı, tamir bakım gibi çalışmalar yapılıyordu ama imalat yoktu. Mevcut personelimize kaynakçı, montajcı gibi personeller ilave ederek imalatlara başladık. İlk başta bank ve kamelya gibi park ve bahçelerde kullandığımız ürünlerle başladık. Son iki yıldır da çöp konteynerlerinin üretimine geçtik. Konteyner sistemine geçtikten sonra piyasadaki konteynerlerle ilgili piyasa araştırması yaptık. Bunu kendimiz üretirsek ne kadara mâl ederiz diye baktık neredeyse bire iki gibi bir fark olduğunu gördük.

75 MİLYON TL DAHA FAZLA ÖDEYECEKTİK

Bunu görünce kendi atölyemizi daha da genişlettik. Şu anda faaliyete devam ediyoruz. Dışarıyla kıyasladığımızda yaklaşık 75 milyon TL tasarruf ettiğimizi gördük. Bu malzemeleri dışarıdan alsaydık belki 75 milyon daha fazla ödeme yapacaktık. Buradaki tasarrufla hem istihdam sağlıyoruz hem de başka yerlerde yatırım yapıyoruz. Üretilen ürünlerden vatandaşlarımız da memnun olduklarını belirtiyor. Bizim 10 yıldaki toplam yatırımımız 550 milyon TL’yi geçmiş. Belediyenin bütçesi ve şartlarını göz önünde bulundurduğumuzda çok ciddi bir rakam. Mamak’ta olmayan ilkleri de bu şekilde yapmış olduk.”

2 YILDA 5 BİN 500 KONTEYNER

Mamak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Kayaş Atölyeleri’nde iki yılda üretilen çöp konteyneri sayısı 5 bin 500 olurken 10 yıllık sürede üretimi yapılan diğer malzemelerin miktarları ise şöyle:

Fitness aletleri: Bin 800 adet

Kamelya: 800 adet

Pergule: 2 bin 500 adet

Otobüs durağı: 380 adet

Bank: 30 bin adet

Çöp kovası: 3 bin 800