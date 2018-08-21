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Ankara Haberleri: Tartışma kanlı bitti

ANKARA HABERLERİ

Tartışma kanlı bitti

AA-İHA
21.08.2018 - 09:45Son Güncelleme :

Ankara'da park halindeki otomobilde çıkan kavgada silahla vurulan bir kişi ağır yaralandı.

AA-İHA

Edinilen bilgiye göre, Altındağ bağlı Örnek Mahallesi Hızır Reis Caddesi'nde park halinde bulunan 06 EJ 875 plakalı otomobilde bulunan iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu yan koltukta oturan kişi, sürücü koltuğunda oturan G.K.'ye silahla ateş etti. Otomobilden inerek yaralı halde kaçmaya çalışan G.K.'ye bir kaç el daha ateş eden kişi olay yerinden koşarak uzaklaştı.

YARALININ DURUMU AĞIR

Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan G.K. ise araçtan yaklaşık 25 metre ileride yere düşerken, silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar polise ve 112 Acil Servis'e ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen ilk yardım ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında G.K.'yi ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralı G.K.’nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olay yerine gelen uzman ekipler yaptıkları incelemede araç içinde ve çevrede çok sayıda boş kovan buldu. Polis ekipleri kaçan saldırganı Pursaklar’da suç aleti silahla birlikte yakaladı.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Tartışma kanlı bitti hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 21 Ağustos 2018 tarihinde saat 09 45’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Tartışma kanlı bitti haberi güncellenecektir.

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