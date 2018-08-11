Tarlaların yüzde 70’i zarar gördü

Kuyucak, Fasıl ve Köşebükü mahallelerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yavuz Ekici, sel sularının ve yağmurun hasar verdiği alanda yüzde 70 hasar tespitinin yapıldığını söyledi. Ekiplerin bin 200 dönümlük alanda hasar çalışmasını tamamladıklarını belirten Ekici, “Bu bölgede ürünlerde yüzde 70 hasar var. Hasarın başında da havuç, marul ve soğan tarlaları zarar gördü. İlgili kurumlarla yazışmalarımız sürüyor” diye konuştu.