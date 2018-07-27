Tarladan fırına buğdayın yolculuğu

Altındağ Belediyesi’nin, ‘köy kültürünün yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması’ amacıyla hayata geçirdiği Türkiye’nin ilk açık hava köy müzesi Altınköy’de 29 Temmuz’a kadar devam edecek Hasat Şenliği ile ilgili konuşan Başkan Veysel Tiryaki, şunları söyledi:

DOĞAL HAYATI YAŞATIYORUZ

“Altınköy’de, hasretini çektiğimiz doğal hayatı ziyaretçilere yaşatıyoruz. Her yıl olduğu gibi, yeni yetişen nesillerin pek tanımadığı ve bilmediği hasat dönemini bir şenlik havasında köyümüzde gerçekleştiriyoruz. 3 gün daha devam edecek, bugün tarlalarımızı biçtik, harman yaptık, düven sürdük, patoz çevirdik. Değirmene geldik. Kazanlar ve aşlar kaynadı, köy meydanında oyunlar oynandı. Her geçen gün zenginleşen bir programımız var.”

TIRPANLAR ÇEKİÇLENDİ

Hasat Şenliği köy meydanında başladı. Başkan Tiryaki, dibek taşında buğday dövdü, el değirmeninde bulgur çekti, yaba ile buğday savurdu. Daha sonra Tiryaki, örs ve çekiçle tırpan bileyledi.

ÖNCE DÜVEN SONRA PATOZ

Köy meydanından buğday tarlasına maniler söylenerek yüründü. Başkan Tiryaki, tırpanla ekinleri biçti. Biçilen ekinler, düvenle sürüldü. Önce elle patoz, daha sonra da traktör yardımıyla patoz yapıldı.

SU DEĞİRMENİNDE UNA DÖNÜŞTÜ

Biçilen buğdaylar atlara yüklenerek su değirmenine götürüldü. Başkan Tiryaki hasat edilen buğdayları değirmende öğüterek una çevirdi. Tiryaki, elde edilen unun hakiki kepekli buğday unu olduğuna dikkat çekti.

TARLADAN FIRINA YOLCULUK

Su değirmeninden elde edilen undan yapılan hamur köy meydanındaki fırına Başkan Tiryaki tarafından sürüldü. Köy kadınlarının pişirdiği ekmek, fırından çıktığında sıcak sıcak vatandaşlara ikram edilirken Tiryaki, “İşte, gerçek ve sağlıklı ekmek budur. Köy ekmeğimizi alnımızın teri ile emek vererek beraber yaptık” dedi.