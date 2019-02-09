Tarkan’ın aracına Başkent dizaynı

Almanya’dan gelen üç ses mühendisinin ses sistemi yerleştirdiği VIP minibüsün tasarımı üç ayda tamamlandı. Uygulaması tamamen el işçiliğiyle gerçekleştirilen araç, üç ayda tamamlandı. Konforlu ve güvenli seyahat için çok sayıda özel donanım eklenen minibüse, ileri düzey teknolojik altyapı da monte edildi. Özcan YILDIRIM/AA
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