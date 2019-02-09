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Ankara Haberleri: Tarkan’ın aracına Başkent dizaynı

ANKARA HABERLERİ

Tarkan’ın aracına Başkent dizaynı

Hürriyet Haber
09.02.2019 - 14:01Son Güncelleme :

Ünlü sanatçı Tarkan Tevetoğlu, satın aldığı bir minibüsü daha konforlu seyahat edebilmek için Ankara’daki bir firmaya özel olarak tasarlattı.

Hürriyet Haber

Almanya’dan gelen üç ses mühendisinin ses sistemi yerleştirdiği VIP minibüsün tasarımı üç ayda tamamlandı. Uygulaması tamamen el işçiliğiyle gerçekleştirilen araç, üç ayda tamamlandı. Konforlu ve güvenli seyahat için çok sayıda özel donanım eklenen minibüse, ileri düzey teknolojik altyapı da monte edildi. Özcan YILDIRIM/AA

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Tarkan’ın aracına Başkent dizaynı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 09 Şubat 2019 tarihinde saat 14 01’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Tarkan’ın aracına Başkent dizaynı haberi güncellenecektir.

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