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Ankara Haberleri: Tarihin sıfır noktasına dijital yolculuk

ANKARA HABERLERİ

Tarihin sıfır noktasına dijital yolculuk

Eda ÖZDENER/AA
05.09.2019 - 13:09Son Güncelleme :

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve günümüzden 12 bin yıl öncesine tarihlenen Şanlıurfa’daki Göbeklitepe, CerModern'de açılacak dijital sergiyle Ankara'da sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Eda ÖZDENER/AA

İnsanlığı binlerce yıldır kucaklayan Anadolu topraklarının en eski kültürlere ev sahipliği yaptığının önemli kanıtları arasında yer alan, yerleşik yaşama geçişle ilgili var olan bilgileri alt üst eden Göbeklitepe, Başkent’te yeniden kurulacak. CerModern, Şanlıurfa'ya 17 kilometre uzaklıktaki ‘dünyanın en eski arkeolojik tapınak alanı’nın yurt dışında da etkili şekilde tanıtılması için dijital sergi çalışmaları başlattı. Sergide, arkeolojik alan haritalandırıldı ve sergi salonuna birebir uygulandı. Dijital teknolojilerden yararlanılarak belli bir kurgu içerisinde üç boyutlu hale getirilen sergi alanı için ses, ışık ve koku efektleri hazırlandı. Göbeklitepe'de en çok görülen kırmızı ve siyah renklerin hakim olacağı sergi salonunda, buğday mayası kokusu, ses efektleriyle de ziyaretçilerin tarihin sıfır noktasına yolculuğa çıkarılması amaçlanıyor.

Tarihin sıfır noktasına dijital yolculuk

DOĞRU ANLATILMASINI AMAÇLADIK

Cermodern Kültür ve Sanat Programları Yönetmeni Zihni Tümer, Göbeklitepe'yi sanatsal üretimler ve yorumlarla Ankaralılara yakınlaştırmak istediklerini söyledi. CerModern'deki mutfağın da etkinlikle eş zamanlı çalışacağını, Göbeklitepe'deki buğday mutfağına gastronomik bir bakış açısı sunacaklarını anlatan Tümer, söyleşiler ve davetlerle sergiyi sürekli canlı tutacaklarını kaydetti. Tümer, "Türkiye'deki arkeolojik alanın özellikle Ankara'da yaşayan yabancı misyona doğru anlatılmasını, oradaki kazı alanını çok iyi tanımlayarak dolaştırılabilir bir dijital sergi üretmeyi amaçladık. Sergiyi yurt dışına da taşıyacağız" dedi.

Tarihin sıfır noktasına dijital yolculuk
CerModern’de 21 Eylül’de ziyarete açılacak dijital sergi, 31 Aralık’a kadar görülebilecek. Sergi daha sonra Berlin ve Londra’ya taşınacak.

 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Tarihin sıfır noktasına dijital yolculuk hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 05 Eylül 2019 tarihinde saat 13 09’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Tarihin sıfır noktasına dijital yolculuk haberi güncellenecektir.

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