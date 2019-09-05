Tarihin sıfır noktasına dijital yolculuk

İnsanlığı binlerce yıldır kucaklayan Anadolu topraklarının en eski kültürlere ev sahipliği yaptığının önemli kanıtları arasında yer alan, yerleşik yaşama geçişle ilgili var olan bilgileri alt üst eden Göbeklitepe, Başkent’te yeniden kurulacak. CerModern, Şanlıurfa'ya 17 kilometre uzaklıktaki ‘dünyanın en eski arkeolojik tapınak alanı’nın yurt dışında da etkili şekilde tanıtılması için dijital sergi çalışmaları başlattı. Sergide, arkeolojik alan haritalandırıldı ve sergi salonuna birebir uygulandı. Dijital teknolojilerden yararlanılarak belli bir kurgu içerisinde üç boyutlu hale getirilen sergi alanı için ses, ışık ve koku efektleri hazırlandı. Göbeklitepe'de en çok görülen kırmızı ve siyah renklerin hakim olacağı sergi salonunda, buğday mayası kokusu, ses efektleriyle de ziyaretçilerin tarihin sıfır noktasına yolculuğa çıkarılması amaçlanıyor.

DOĞRU ANLATILMASINI AMAÇLADIK

Cermodern Kültür ve Sanat Programları Yönetmeni Zihni Tümer, Göbeklitepe'yi sanatsal üretimler ve yorumlarla Ankaralılara yakınlaştırmak istediklerini söyledi. CerModern'deki mutfağın da etkinlikle eş zamanlı çalışacağını, Göbeklitepe'deki buğday mutfağına gastronomik bir bakış açısı sunacaklarını anlatan Tümer, söyleşiler ve davetlerle sergiyi sürekli canlı tutacaklarını kaydetti. Tümer, "Türkiye'deki arkeolojik alanın özellikle Ankara'da yaşayan yabancı misyona doğru anlatılmasını, oradaki kazı alanını çok iyi tanımlayarak dolaştırılabilir bir dijital sergi üretmeyi amaçladık. Sergiyi yurt dışına da taşıyacağız" dedi.



CerModern’de 21 Eylül’de ziyarete açılacak dijital sergi, 31 Aralık’a kadar görülebilecek. Sergi daha sonra Berlin ve Londra’ya taşınacak.

