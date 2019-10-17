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Ankara Haberleri: Tarihi binaya kapsamlı temizlik

ANKARA HABERLERİ

Tarihi binaya kapsamlı temizlik

Murat YILMAZ
17.10.2019 - 15:14 |Son Güncelleme :

Keçiören Belediyesi, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü’nden izin alarak Milli Mücadele yıllarına tanıklık etmiş ancak günümüzde bakımsız kalarak çürümeye terk edilen Numune Çiftliği (Çoban Mektebi) binasının içinde ve dışında kapsamlı temizlik çalışması yaptı.

Murat YILMAZ

Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun onay vermesinin ardından, Keçiören Belediyesi’nin görevlendirdiği mimar ve peyzaj mimarlarının da aralarında bulunduğu uzman bir ekip, Subayevleri Mahallesi’nde bulunan binayı ve çevresini temizledi. Çalışma esnasında Ankara Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü (KUDEB) uzmanları da hazır bulundu. Yetkililer, temizlik çalışmasının tarihi yapıya zarar verilmeden, inşai ve fiziki müdahalelerde bulunulmadan yapıldığını, tarihi binanın etrafındaki ve içindeki çöp yığınlarının, cam kırıklarının, taş yünü atıklarının, dökülen boya ve sıva kalıntılarının, yapının etrafını saran yabani otların titizlikle temizlendiğini belirtti.

Tarihi binaya kapsamlı temizlik

NASIL KULLANILACAĞI MERAK KONUSU

Ziraat Mektebi ve Numune Çiftliği isimleriyle de bilinen Çoban Mektebi’nin tarihi önemine dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Milli mücadelenin Anadolu’ya yayılmasına tanık bir mekân burası. Milli şuurun güçlenmesi, tarihi yapıların hak ettiği değeri görmesi bizim sorumluluğumuz ve aynı zamanda tarihe, kahramanlarımıza borcumuzdur. Bu açıdan Çoban Mektebi’nin temizliğini belediye olarak üstlendik” dedi. Temizliğin ardından binanın nasıl kullanılacağı da merak konusu oldu.

Tarihi binaya kapsamlı temizlik

İLK KEZ HÜRRİYET ANKARA GÜNDEME GETİRDİ

Bakımsız kalan Numune Çiftliği’ni kent gündemine ilk kez Hürriyet Ankara, 24 Mart 2018’deki ‘Yıkılmasın müze olsun’ manşetiyle taşıdı. Hurdacıların istilasına uğrayan tarihi bina için yetkililere çağrıda bulunan mahalle sakinleri, “Bina aslına uygun restore edilerek değerlendirilsin” çağrısı yaparken, 29 Mart 2018’de binanın alt katında yangın çıkmıştı.

ATATÜRK DE KALMIŞTI

Numune Çiftliği binasının bir parçası olarak günümüze ulaşan bina, Milli Mücadele döneminde Atatürk’ün kaldığı Ziraat Mektebi’nin yanında yer alıyordu. Kurtuluş Savaşı süresince burada kalan ünlü yazar Halide Edip Adıvar da binanın o günkü durumunu hatıralarında anlatıyor.

Tarihi binaya kapsamlı temizlik

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Tarihi binaya kapsamlı temizlik hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 17 Ekim 2019 tarihinde saat 15 14’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Tarihi binaya kapsamlı temizlik haberi güncellenecektir.

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