Tarihi apartman ‘Müze Olsun’

ABB Meclisi bünyesindeki Ankara’nın Tarihini ve Kültürünü Araştırma Komisyonu (ATAK), CHP grubunun önergesi üzerine rapor hazırladı. Komisyon Raporu’nda “Cumhuriyet Dönemi yapılarından Erzurumlu Nafiz Bey Binası’nın araştırılarak restorasyonu ile birlikte Kent Müzesi haline getirilmesi konusunun araştırılması komisyonumuzca uygun görülmüştür” denildi. Rapor, pazar günkü son Meclis oturumunda tüm parti gruplarının oy birliğiyle kabul edildi.

ANKARA’NIN İLK KALORİFERLİ VE ASANSÖRLÜ APARTMANI

Ulus’ta Işıklar Caddesi ile Alataş Sokak kesişiminde yer alan Erzurumlu Nafiz Bey Apartmanı, Ankara’nın ilk kaloriferli ve asansörlü apartmanı olma özelliğine sahip. 1922 yılında inşa edilen apartman, Türkiye İş Bankası, Ankara Palas, Marmara Köşkü, ve Etnografya Müzesi gibi yapıların da müteahhitliği yapan Nafiz Kotan’ın (Erzurumlu Nafiz Bey) ismini taşıyor. Pencere camları kırılan apartman günümüzde atıl halde duruyor.