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Ankara Haberleri: Tarihe saygı parkları yapılacak

ANKARA HABERLERİ

Tarihe saygı parkları yapılacak

Sedat CENİKLİ
06.03.2019 - 09:19Son Güncelleme :

Millet İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Gordion Antik Kenti ve Sakarya Meydan Muharebesi’nin yaşandığı bölgelerin, ‘Tarihe Saygı Parkları Projesi’ ile korunarak, turizme kazandırılacağını açıkladı.

Sedat CENİKLİ

Dün Polatlı’da seçim koordinasyon merkezi açılışına katılan ve Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuşan Yavaş, özetle şu bilgileri paylaştı:

KABİRLERİNİ DÜZENLEYECEĞİZ

“Gordion, Sakarya Meydan Muharebesi gibi göstereceğimiz çok yer var. Sakarya Meydan Muharebesi’nin gerçekleştiği yerlerde binlerce şehit yatıyor. Taş ocaklarını kaldırıp oralara yapacağımız Tarihe Saygı Parkları’yla hem şehitlerimizin kabirlerini düzenleyeceğiz hem de onların kaybolmasını engelleyeceğiz. Saygımızı göstereceğiz.

HANS, GEORGE KAZANMAYACAK

Köylerimizin hepsine, elektrik parası ödemesinler diye güneş enerjisi paneli takacağız. Ve köylere suyu 2-3 kuruş gibi cüzzi paralarla vereceğiz. Köyde üretime devam etmeleri kaydıyla. Hayvancılık, sebzecilik, meyvecilik yapsınlar ve biz onları satın alalım. Seralar kurdurup, bütün köylerde sözleşmeli üretim yaptıracağız. Parayı Hans’a, George’a değil, sizlere kazandıracağız.”

RANDEVUSUZ ‘DİREKT GEÇ’ TALİMATI

Yavaş, başkan seçildiği taktirde, Ankara’nın dış ilçelerinden Büyükşehir’e gelen vatandaşların randevusuz kendisine ulaşabileceğini belirterek, “Ulaşılabilir olacağız. Başkan olur olmaz vereceğimiz ilk talimatla, Ankara’nın çevresinden gelen vatandaşlarımıza randevu falan sormadan direkt geçecekler” diye konuştu.

ÜRETENE DESTEK SÖZÜ

Önceki gün de MHP eski milletvekili Süleyman Servet Sazak ile birlikte Ankara Sanayi Odası (ASO) yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Yavaş, “Sanayicilerin en büyük sıkıntısı son zamanda ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntı. Üretene destek sözü veriyoruz. Bunun Ankara’daki en büyük proje olduğunu söylüyoruz” ifadelerini kullandı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Tarihe saygı parkları yapılacak hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 06 Mart 2019 tarihinde saat 09 19’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Tarihe saygı parkları yapılacak haberi güncellenecektir.

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