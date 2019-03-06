Tarihe saygı parkları yapılacak

Dün Polatlı’da seçim koordinasyon merkezi açılışına katılan ve Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuşan Yavaş, özetle şu bilgileri paylaştı:

KABİRLERİNİ DÜZENLEYECEĞİZ

“Gordion, Sakarya Meydan Muharebesi gibi göstereceğimiz çok yer var. Sakarya Meydan Muharebesi’nin gerçekleştiği yerlerde binlerce şehit yatıyor. Taş ocaklarını kaldırıp oralara yapacağımız Tarihe Saygı Parkları’yla hem şehitlerimizin kabirlerini düzenleyeceğiz hem de onların kaybolmasını engelleyeceğiz. Saygımızı göstereceğiz.

HANS, GEORGE KAZANMAYACAK

Köylerimizin hepsine, elektrik parası ödemesinler diye güneş enerjisi paneli takacağız. Ve köylere suyu 2-3 kuruş gibi cüzzi paralarla vereceğiz. Köyde üretime devam etmeleri kaydıyla. Hayvancılık, sebzecilik, meyvecilik yapsınlar ve biz onları satın alalım. Seralar kurdurup, bütün köylerde sözleşmeli üretim yaptıracağız. Parayı Hans’a, George’a değil, sizlere kazandıracağız.”

RANDEVUSUZ ‘DİREKT GEÇ’ TALİMATI

Yavaş, başkan seçildiği taktirde, Ankara’nın dış ilçelerinden Büyükşehir’e gelen vatandaşların randevusuz kendisine ulaşabileceğini belirterek, “Ulaşılabilir olacağız. Başkan olur olmaz vereceğimiz ilk talimatla, Ankara’nın çevresinden gelen vatandaşlarımıza randevu falan sormadan direkt geçecekler” diye konuştu.

ÜRETENE DESTEK SÖZÜ

Önceki gün de MHP eski milletvekili Süleyman Servet Sazak ile birlikte Ankara Sanayi Odası (ASO) yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Yavaş, “Sanayicilerin en büyük sıkıntısı son zamanda ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntı. Üretene destek sözü veriyoruz. Bunun Ankara’daki en büyük proje olduğunu söylüyoruz” ifadelerini kullandı.