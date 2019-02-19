Tanzimde bir haftada 704 ton satış

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin geçtiğimiz hafta pazartesi günü sebze ve meyve fiyatlarındaki artışa karşı Çankaya, Altındağ, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Etimesgut, Sincan, Yenimahalle ve Gölbaşı’ndaki 30 farklı noktada kurduğu Halk Sebze Tanzim Satış Noktaları ile mobil satış otobüsü vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

222 TON DOMATES SATILDI

İlk etapta 15 noktada kurulan ve bir hafta içinde sayısı 30’a çıkarılan çadırlarda 10 farklı ürün yer aldı. Tanzim satış noktalarında bir haftada toplamda 704 ton sebze satıldı. En çok ürün satışı yapılan gün 153 ton ile 16 Şubat Cumartesi, bir hafta içinde en çok satışı yapılan ürün ise 222 ton ile domates oldu. Domatesi 194 ton ile patates izledi. Üçüncü sırada da 169 ton ile kuru soğan yer aldı.

KÂRSIZ VE ARACISIZ SATIŞ

Haftanın yedi günü açık olan ve 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet veren tanzim satış çadırlarında Tarım Bakanlığı Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla gelen ürünler kârsız bir şekilde Büyükşehir Belediyesi tarafından aracılar olmadan doğrudan satılıyor. Nakit ve kredi kartıyla satış imkânı bulunan çadırlarda her bir ürün için 3’er kiloluk kota uygulanıyor.

SİVRİ BİBER 6 DOMATES 3 LİRA

Halk Sebze Tanzim Satış Noktaları’nda 10 sebzenin etiket fiyatları ise şöyle:

-Çarliston Biber 6 TL

-Sivri Biber 6 TL

-Kapya Biber 6 TL

-Salatalık 4 TL

-Patlıcan 4.5 TL

-Domates 3 TL

-Salkım Domates 3 TL

-Kabak 3 TL

-Patates 2 TL

-Soğan 2 TL