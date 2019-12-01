Talih kuşu mesaisi

Milli Piyango’nun, büyük ikramiyenin 80 milyon lira olarak belirlendiği "yılbaşı özel çekilişi" için satışa sunduğu biletlere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Bilet almak isteyen vatandaşlar, Ankara'nın en işlek noktası Kızılay'daki bayilerin önünde kuyruklar oluşturdu. Milli Piyango Bayisi Ali Haydar, sabah 7.00'de mesaiye başladıklarını ve 6 kişiyle vardiyalı olarak bilet satışı yaptıklarını söyledi. Haydar, bilet alacaklara sabit satış noktası olan bayileri ve tanıdıkları yerleri tercih etmeleri tavsiyesinde bulundu.

HEDEF 3 MİLYON

Daha önce sattığı bilete büyük ikramiye isabet eden Ahmet Yüksek de satışlardan memnun olduğunu belirterek, geçen yıl 1,5 milyon liralık bilet sattığını, bu yıl ise 3 milyon liralık satış yapmayı umduğunu söyledi. Yüksek, talih kuşunun başına konmasını bekleyen vatandaşların kredi kartıyla da bilet satın alabileceğini dile getirdi. Yılbaşı özel çekilişi için basılan biletlerin tamamının satış tutarı 800 milyon lira. Bu tutardan yaklaşık 121,3 milyon lira Katma Değer Vergisi, 67,8 milyon lira Şans Oyunları Vergisi ve 38,5 milyon lira kamu payı olmak üzere toplam 227,6 milyon lira kamuya aktarılacak. Ödenecek ikramiyelerin toplamı ise 436 milyon 540 bin lira olacak.

BORÇLARIMI KAPATIP YARDIM EDECEĞİM

Büyük ikramiye için kuyruğa giren emekli Güngör Serin, 10 adet bilet aldı ve “İkramiye çıkarsa çoluk çocuğa yardım edeceğim, borçlarımı da kapatmak istiyorum” dedi. Bilal Bozkurt da “Bu bir umut, alıyoruz işte. Çıksın da elbet bir şey yaparız” diye konuştu. Mualla Ünlü ise büyük ikramiye kendisine çıkarsa parayı çocuğunun eğitimi için kullanacağını ifade etti.