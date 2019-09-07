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Ankara Haberleri: Taksimetreler güncelleniyor

ANKARA HABERLERİ

Taksimetreler güncelleniyor

İHA
07.09.2019 - 15:26Son Güncelleme :

Taksimetre ücretlerinde artış yapılmasıyla birlikte taksi esnafı da yeni fiyat tarifesine göre taksimetre ayarı yaptırmaya başladı.

İHA

7 bin 701 taksinin bulunduğu Ankara’da taksiciler, yeni uygulamaya bir an önce geçebilmek için taksimetre ayar noktalarına akın etti. Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası da esnafı, taksimetre açmanın isteğe bağlı değil zorunlu olduğu ve tarifenin yolcunun görebileceği bir yere asılması gerektiği konusunda uyardı. 4 lira olan taksimetre açılış ücreti 4 lira 60 kuruş olarak belirlenmiş, Ankara’da ilk defa hayata geçirilen ‘bindi indi’ uygulaması da 10 TL olmuştu. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Taksimetreler güncelleniyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 07 Eylül 2019 tarihinde saat 15 26’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Taksimetreler güncelleniyor haberi güncellenecektir.

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