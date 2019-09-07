Taksimetreler güncelleniyor

7 bin 701 taksinin bulunduğu Ankara’da taksiciler, yeni uygulamaya bir an önce geçebilmek için taksimetre ayar noktalarına akın etti. Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası da esnafı, taksimetre açmanın isteğe bağlı değil zorunlu olduğu ve tarifenin yolcunun görebileceği bir yere asılması gerektiği konusunda uyardı. 4 lira olan taksimetre açılış ücreti 4 lira 60 kuruş olarak belirlenmiş, Ankara’da ilk defa hayata geçirilen ‘bindi indi’ uygulaması da 10 TL olmuştu.