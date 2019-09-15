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Ankara Haberleri: Taksimetre zammına valilik itirazı

ANKARA HABERLERİ

Taksimetre zammına valilik itirazı

Murat YILMAZ
15.09.2019 - 15:42Son Güncelleme :

Taksimetre ücretlerine yapılan yüzde 13’lük artışa itiraz eden Ankara Valiliği, 3 TL’den 3.40’a çıkarılan kilometre başı ücretin 3.30 TL’ye çekilmesini istedi. Otobüs ve dolmuş zammına karşı çıkılmazken taksiye itiraz edildiğini belirten Oda Başkanı Mehmet Yiğiner, “Bu tamamen işgüzarlık” dedi.

Murat YILMAZ

Ankara’da 7 Eylül’de uygulanmaya başlayan taksimetre zammına Ankara Valiliği’nden itiraz geldi. Valilik, kilometre başına yapılan yüzde 13’lük zammı yüksek bularak 3.40 TL’den 3.30 TL’ye düşürmesini istedi. Valiliğin taksici esnafına çifte standart uyguladığını savunan Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner karara tepki gösterdi. Hürriyet Ankara’ya konuşan Yiğiner şunları söyledi:

Taksimetre zammına valilik itirazı

TAKSİMETRELERİ TEKRAR AYARLAYAMAYIZ

“Gariban vatandaşın daha çok kullandığı otobüse yüzde 30, dolmuşa yüzde 25 zam geldi. Dolmuşa zam 12 ay sonra yüzde 25 geldi. Yüzde 25’lik zamma itiraz etmeyen bir vali 30 ayı aşkın süredir zam almayan taksilerin kilometre başına aldığı ücretteki yüzde 13’lük artışa itiraz etti. Minibüs, otobüs akaryakıt yakıyor da bizim arabalarımız suyla mı çalışıyor? Onlarda şoför varsa bizde de var. Baktığınız zaman gerçekten çifte standart uygulama var. Bu infial oluşturur. Taksiciler taksimetrelerini güncellemek için işlerini bırakıp saatlerce, gece yarılarına kadar sırada beklediler. Bu keyfi bir uygulama. Ayar yaptıran taksici arkadaşlarımız valiliğin keyfi uygulamasından dolayı mağdur edilecekler, buna üzülüyoruz. Taksimetreleri 10 kuruş için tekrar ayarlamamız mümkün değil. Bu esnafın hiçbiri yeniden ayara para veremez, mühür geri sökülecek mühüre para veremez. Bunun belli bir külfeti var. Böyle bir kaos ortamı yaratmaya gerek yok.

ÇİFTE STANDART BİR UYGULAMA VAR

Bundan öncesinde de haziranda yüzde 19 bir zam verdik. İptal edildi, mahkemeye verdik. Sonra uzlaşı olsun, devletle mahkemeye gidilmez dedik geri çektik. Sonrasında da açılışa yüzde 15, kilometreye de yüzde 13 civarında zam yaptık. 3 lira olan kilometre 3.40 TL oldu. Bu itirazın bana göre asıl nedeni şu; ilk başta aldığımız zamla ilgili valilik ısrarla bu zammı bizim veremeyeceğimizi söyledi. ‘Belediyeden çıkması lazım’ dediler. Ama yasa bizim vereceğimizi söylüyor. Meslek odası kanun gereği zammını verir esnaf odaları birliği de bunu onaylar. Bunu kabul etmediler buradan bir anlaşmazlık oldu. Bana göre o anlaşmazlık buralara kadar geldi. Burada fahiş bir zam yok. Yedek parçaya yüzde 80’e varan zam gelmiş. Her şeye ortalama yüzde 60 zam gelmiş. Biz 30 ay sonra yüzde 13 vermişiz. İtiraz edildi, gerçekten anlayamadık. 30 ay olmuş yüzde 13’e itiraz ediyorsunuz. 12 ay olmuş yüzde 25’e dönüp bakmıyorsunuz. Dediğimiz gibi haksız, çifte standart bir uygulama var. Bu tamamen işgüzarlık. Bunu taksici esnafı hak etmedi.

İTİRAZ MAHKEMEYE GÖTÜRÜLECEK

Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanvekili Cevdet Kavlak da kararı mahkemeye götüreceklerini söyledi. Kavlak, “Güncelleme yapılmadan önce itiraz etmeyip taksimetreler güncellendikten sonra valiliğin itiraz etmesine bir anlam veremedik. Elimize ulaşan resmi karar yok. Karar elimize ulaştığında yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Bu zam keyfi mi gerçekten söylendiği gibi yüksek mi buna yargı veya kamuoyu karar verecektir.

Taksimetre zammına valilik itirazı

AÇILIŞ 4.60 TL KİLOMETRE 3.40 TL

Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası tarafından alınan kararla taksimetre açılış ücreti 4 TL’den 4.60 TL’ye, kilometre başı ücretin ise 3 TL’den 3.40 TL’ye yükseltilmişti. 7 Eylül’den itibaren güncellenen taksimetreler yeni tarife ile hizmet vermeye başlamıştı" dedi.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Taksimetre zammına valilik itirazı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 15 Eylül 2019 tarihinde saat 15 42’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Taksimetre zammına valilik itirazı haberi güncellenecektir.

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