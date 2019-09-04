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Ankara Haberleri: Taksimetre de zamlı açılacak

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Taksimetre de zamlı açılacak

Murat YILMAZ
04.09.2019 - 15:17Son Güncelleme :

Başkent’te toplu taşımanın ardından taksilerle servis ücretlerine de zam geldi. Pazartesinden itibaren geçerli olacak zamlı tarifeyle taksimetre açılış ücreti 4 TL’den 4.60 TL’ye yükseltildi. Servis ücretleri mesafeye göre yüzde 11 ila 13 arasında zamlandı. Belko Air’in zam talebi ise kabul edilmedi.

Murat YILMAZ

Ankara’da Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ağustos’ta toplu taşıma ücretlerine yapılan zammın ardından bir artış da taksi ücretlerinde oldu. Ankara’da taksimetre açılış ücretine yüzde 15 zam yapıldı. Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner, taksimetre açılış ücretinin 4 TL’den 4.60 TL’ye, kilometre başı ücretin ise 3 TL’den 3.40 TL’ye yükseltildiğini söyledi. Yeni tarifenin pazartesiden itibaren uygulanacağını belirten Başkan Yiğiner şunları kaydetti:

4 TL’DEN 4.60’A YÜKSELDİ

“30 aydan fazladır zam almıyorduk. Bu süre zarfında TEFE-TÜFE hesaplaması yaptığımızda yüzde 60 oranında artış olmuş. Yedek parçaya, lastiğe yüzde 80-90 zam geldi. Akaryakıta gelen zamları biliyorsunuz. Esnaf gerçekten zor durumdaydı. Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası zammı belirledi. Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne (ANKESOB) gönderdi. ANKESOB da zamlı tarifeyi onayladı. Önümüzdeki hafta pazartesi zamlı tarifeyle başlayacaklar. Fazlasına zaten Valilik müdahale ediyor. Mahkemelik oluyoruz, bir şeye benzemiyor. Devletle esnafın karşı karşıya gelmesi hoş şeyler değil. İlk defa başımıza geldi mahkemelik olduk. Davayı da geri çektik.”

HAZİRANDA VALİLİKTEN DÖNMÜŞTÜ

Taksicilerin daha önceki zam talepleri haziran ayında Ankara Valiliği tarafından kabul görmemişti. Bunun üzerine Ankara Vali Yardımcısı Ayhan Özkan, ATO Meclis Üyesi Yasin Özkolu ve ANKESOB Başkanvekili Hüseyin Ar’ın katılımıyla yapılan komisyon toplantısında zamlı taksimetre fiyat tarifesi, Başkanvekili Ar’ın olumsuz oyuna rağmen oy çokluğuyla iptal edilmişti. Bunun üzerine ANKESOB da konuyu yargıya taşımıştı.

Taksimetre de zamlı açılacak

SERVİSLERDE YÜZDE 11-13 ARASINDA DEĞİŞİYOR

Başkent’te okul servislerinin 2019-2020 eğitim öğretim yılı ücretleri belirlendi. Ankara Servis Aracı İşletmecileri Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı, zamlı ücretin ANKESOB tarafından onaylanarak yürürlüğe girdiğini söyledi. Ücretlerde ortalama yüzde 11 ile 13 arasında değişen oranlarda artış olduğunu belirten Elmadağlı, geçen yıl bin 818 lira olan 0-3 kilometrelerdeki servis ücretinin 2 bin 30 liraya, bin 989 lira olan 3-6 kilometrelerdeki ücretin 2 bin 250 liraya, 2 bin 340 lira olan 6-10 kilometrelerdeki ücretin 2 bin 613 liraya, 2 bin 718 lira olan 10-15 kilometrelerdeki ücretin 3 bin 36 liraya yükseldiğini açıkladı. Servislerde rehber hizmeti için istenecek ücretin üst limitinin 75 lira olacağını aktaran Elmadağlı, 15 kilometreyi aşan her kilometre için alınacak ücretin 60 lira olacağını kaydetti. AA

Taksimetre de zamlı açılacak

.YÜZDE 18 KABUL GÖRMEDİ

Toplu taşıma ücretlerine yapılan zammın yankıları sürerken Esenboğa Havalimanı ile şehir merkezi arasında yolcu taşımacılığı yapan Belko Air’in de Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden zam talebinde bulunduğu ortaya çıktı. Halen 11 TL’ye yolcu taşımacılığı yapan firma, Büyükşehir Belediyesi Ankara Ulaşım Koordinasyon Merkezi’ne (UKOME) başvuruda bulunarak yüzde 18’lik bir artış talep etti. 29 Ağustos’ta Ankara’daki tüm toplu taşıma araçlarının ücretlerine zam kararı alan UKOME Genel Kurulu, Belko Air’in zam talebini ise kabul etmedi. 37 aydır aynı fiyata yolcu taşımacılığı yaptıklarını belirten Belko Air yetkilileri şunları söyledi: “Türkiye’de havalimanı yolcu taşımacılığı yapan tüm tüzel ve özel firmalar arasında 11 TL ile en ucuz yolcu taşıyan firma biziz. 37 aydır ücretimize zam yapılmadı. Büyükşehir Belediyesi’nden yüzde 18 artış talebinde bulunduk. Ancak kabul edilmedi. Demek ki böyle uygun görüldü, karara saygı duyuyoruz.”

Taksimetre de zamlı açılacak

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