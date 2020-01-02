Taksiciler: ‘Yönergeyi yeniden gözden geçirelim’

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Ankara Ulaşım Koordinasyon Merkezi UKOME, tarafından hazırlanan Ticari Taksi Yönergesi’nin tümüne değil bazı bölümlerine karşı çıktıklarını belirten Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanvekili Cevdet Kavlak, “Esnaf tümüne karşıymış gibi algı yapılıyor. Yönergenin tümüne değil bazı maddelerine karşı şerh koyduk” dedi. Yönergenin yeniden gözden geçirilmesini öneren Kavlak, şunları söyledi:

DÜZGÜN KİŞİLERDEN OLUŞMASINI BİZ DE İSTERİZ

“Ankara halkımızın canını, malını emanet ettiği araçlarımızda çalışan şoför arkadaşlarımızın mesleği icra edecek düzgün kişilerden olması herkesten çok bizim talebimizdir. Bizler de şoförlerin sabıka kaydının olmasını istiyoruz. Bu işin başı boş işsiz kalanların yapabileceği bir iş değil, bir meslek olarak görülmesi kanatindeyiz. Milletvekillerimizle, bürokratlarla görüştüğümüzde hemen İstanbul’da taksilerle ilgili yaşadıkları sıkıntıları anlatıyorlar. Ankara şu anda çok iyi. Elbette aramızda çürükler olabilir, bunları ayıklayabiliriz, eğitimlerle kaliteyi artırabiliriz. Yönerge, ‘Taksi Aracı Kullanım Belgesi şartı’ getiriyor. Daha önce taşıt tanıtma ve ticari taşıt kullanım belgesini 2012-2013 yıllarında faaliyete koyduk ama ne yazık ki bazı kesimler tarafından Türkiye’de böyle bir uygulamanın olmadığı belirtilerek istenmedi ve davalık olduk.

ÇİFTÇİ BAĞKUR’U GİBİ DÜŞÜK PRİM ALINSIN

Belediyeler 5216 Belediyeler Kanunu’na tabidir, bizler ise 5362 Esnaf Sanatkarlar Kanunu’na tabiyiz. Bizim kanunumuz esnafı kollayıcı ve Belediyeler Kanunu’ndan sonra çıkan bir kanundur. Odaların görev ve yetkileri burada bellidir. Bizim karşı çıktığımız nokta, belediyenin bir yönerge ile bu yetkileri almasıdır. Düzenlemeye göre Ankara’da ilçeler de dahil her araç, yıllık ruhsat alıp vize yaptırarak ruhsat ücreti ödeyecek. Bu araçlara ekstra maliyet olacak. Fiyatı da belli değil 100 TL’de olabilir bin TL de. Ticari taksilerimizin çok büyük bir kazancı yok. Araçlarımızda çalışacak şoförler sigortalı olacak ad, soyad, sigorta numarası ruhsatta yazılı olacak. Şoförler her değiştiğinde çalışma ruhsatı yenilecek, belirtilen kişilerden başkası araç üzerinde olduğu takdirde yüklü cezalar yazılabilecek. Şu anda mal sahipleri kendi Bağkur primini yatıramamakta. Bir de şoförün sigortasını yatırdığı takdirde zor durumda kalacak. Bağkur primi 2020’de bin 15 TL olarak gözüküyor, şoförle birlikte 2 bin 30 TL çıkıyor. Mal sahibi bunu yatırdığı takdirde aracın sanayi, bakım, sigorta, vergi gibi kısmını ve evin giderlerini, ailesinin ihtiyaçlarını nasıl karşılayacak? Bizim beklentimiz hükümetin şoförler için çiftçi Bağkur’u gibi düşük prim belirleyerek bu şekilde kayıt altına almasıdır. Bizler de şoförlerimizin sigortalı olmasını isteriz. Düşük primli olursa esnaf rahatlıkla bunu yatırır.

OTOMASYON SİSTEMİ DURAKLARI HUSUMETE DÜŞÜRÜR

‘Taksilerin yaşı 10 yılı geçmeyecek’ deniliyor. 10 yıldan büyük araçlara çalışma ruhsatı verilmeyecek. Borçlu olup ÖTV’siz araç dahi alamayan esnaflarımız oldu. Bunun 6 ay içerisinde faaliyete geçmesi zor, zamana yayılmalı.

Otomasyon sistemi kurularak, çalışma bölgelerindeki ziller devre dışı kalacak sistemden gelen çağrıya göre yakındaki araçlar yönlendirilecek olup esnaflarımız kendi aralarında husumete düşebilecek. Ankara’da zaten aşırı ticari taksi var. Duraklar merkezi çalışma alanının ortasında değil. Kimi kenarında, kimi başka bir tarafta. Otomasyon sisteminde en yakın araç giderse diğer duraklarla sıkıntı yaşanır. Taksi duraklarımızdaki araçlar yetersiz kaldığı zaman UKOME tarafından duraklardaki esnaflarımızın fikir ve taleplerine bakılmaksızın yeni araçlar gönderilecektir. C plakalı servislerle ilgili geçmişte sıkıntılar oldu. 500 tane plaka verilmeye çalışıldı talep de yoktu üzücü olaylar yaşandı. Benzeri taksilerde de yaşanabilir.

ORTAK KOMİSYONLA YENİDEN GÖZDEN GEÇİRELİM

Yönergeye göre ticari taksinin bir durağı olacak, ikinci durağı olmayacak. Örneğin AVM taksisi oluyor. Bunlar AVM’ler geç açıldığı için saat 2-3’e kadar mahalle duraklarında çalışıyor. Bunlar zamanla bedelini ödemiş durak almış, alınmış hakkı iptal edemeyiz. Taksilere taksimetre zammı UKOME tarafından verilecek. ANKESOB geçmişte bu konuda belediye ile davalık olmuştu kazanmıştı. Valilik, Ticaret Bakanlığı’na da sormuş bakanlık yetkinin odada olduğunu valiliğe belirtmişti. Ankara’da 22 şoförler odası var, bunların 18’ini bu yönerge direkt ilgilendiriyor. UKOME Alt Komisyon’a ise sadece 2 tane şoförler odası davet ediliyor, 16 tanesinin hiçbirinin bilgisi yok. Bu yükümlülüğü ilçeler hiç kaldıramaz. Belirtilen tüm bu hükümlere Ankara’daki il ve ilçelerdeki taksici esnafı 6 ay içerisinde uygulamaya tabi olacak. Bu hemen olabilecek bir şey değil. Biz buraya esnafın oyuyla seçilip geldik, mesleğe neyin artı neyin eksi getirdiğini görüyoruz. Bu düzenlemeler yönerge ile değil yönetmelikle yapılmalı. Yönergede cezai müeyyide koyamazsınız. Bizim Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Mansur Yavaş’a ve belediyeye önerimiz; gelin yönergeyi yeniden gözden geçirelim, ortak bir komisyon kuralım, tüm ilgili odaların ve tarafların katılımıyla yönetmelik yapalım. Beklentimiz yeniden bir gözden geçirme ile esnafın mağdur edilmemesidir.”

HÜRRİYET ANKARA DUYURMUŞTU

Artık herkesin taksilerde şoförlük yapamamasını ön gören UKOME’nin hazırladığı yönergeyi ilk olarak Hürriyet Ankara 28 Aralık’ta ‘Sarı Yönerge’ haberiyle duyurmuştu. Yönergede şoförlerde belge şartı aranması, 10 yaşından büyük araç çalıştırılmaması, taksiler için otomasyon merkezi kurulması gibi düzenlemeler yer alıyor.