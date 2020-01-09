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Ankara Haberleri: Taksiciler ‘korsan’ peşinde

ANKARA HABERLERİ

Taksiciler ‘korsan’ peşinde

Murat YILMAZ
09.01.2020 - 09:23 |Son Güncelleme :

Ankaralı taksiciler kentte dedektif gibi iz sürerek korsan taşımacılık yapan araçları yakalatıyor. Taksiciler, önceki gün Esenboğa’ya gitmek için korsan taksiye müşteri gibi bindi, aracı takip edip emniyetle birlikte yakalattı. Korsan taşımacılık yapan araca 6 bin 141 TL para cezası 60 gün park cezası verildi.

Murat YILMAZ

Ankaralı taksiciler, İstanbul’un ardından Başkent’te de korsan taksilerin artması üzerine harekete geçti. Korsan taşımacılık yapanları yakın takibe alan taksiciler, dedektif gibi iz sürerek korsan araçları yakalatıyor. Taksiciler önceki gün de korsan bir taksiye müşteri gibi bindi ve aracı yakalattı. Olayın ayrıntıları şöyle: Ankara’da hususi bir otomobille korsan taşımacılık yapıldığını belirleyen taksiciler durumu Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası’na bildirdi. Oda tarafından yapılan araştırma sonucunda aracın korsan taşımacılık yaptığı tespit edildi.

Taksiciler ‘korsan’ peşinde

6 BİN TL PARA, 60 GÜN PARK CEZASI

Aracı yakalatmak için Ankara Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği yapan taksiciler plakayı emniyete bildirdi. Odadan bir görevli, korsan aracı kent merkezindeki bir noktaya çağırarak Esenboğa Havalimanı’na gitmek üzere müşteri gibi bindi. Korsan taksi seyir halindeyken diğer taksiciler de arkadan başka bir araçla bu aracı takip etti. Trafik polisleri, havalimanı yolundaki Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı’nda daha önce plakası bildirilen aracı çevirerek yakaladı. Araca 60 gün park cezası verilirken ve 6 bin 141 TL de para cezası yazıldı. Korsan taşımacılık yapan otomobil emniyet tarafından otoparka çekildi.

APARTMAN KAPICILARI İLE İŞBİRLİĞİ YAPANLAR VAR

Korsan taşımacılık yapanlara karşı yoğun bir mücadele verdiklerini belirten Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanvekili Cevdet Kavlak, “Bazıları internetten ve sosyal medya üzerinden ilan veriyor. Bazıları apartman kapıcıları ile ortak çalışıyor. Kapıcılar araç lazım olduğunda bunları çağırıyor. Emniyetle işbirliği içerisinde tespit ettiğimiz de korsan taşımacılık yapanları yakalatıyoruz. Günlük bir kaç tane yakalanıyor. Zor şartlarda evine ekmek götüren esnaflarımızın kazancına göz diken bu kişilerle her türlü mücadelemiz devam edecek. Vatandaşlar sonuçta taksilere bindiklerinde canlarını ve mallarını emanet ediyorlar. Korsanı tercih etmesinler duraklarımızdaki taksileri kullansınlar. Herhangi bir sıkıntı yaşadıkları zaman da 212 60 60 numaralı telefondan şikayetlerini ilettiği takdirde biz gereken her türlü işlemi yapıyoruz” dedi.

 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Taksiciler ‘korsan’ peşinde hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 09 Ocak 2020 tarihinde saat 09 23’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Taksiciler ‘korsan’ peşinde haberi güncellenecektir.

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