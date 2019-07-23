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Ankara Haberleri: Takla attı araçta sıkıştı

ANKARA HABERLERİ

Takla attı araçta sıkıştı

İHA
23.07.2019 - 12:00Son Güncelleme :

Keçiören Çekirge Caddesi'nde Yusuf Ç.'nin kullandığı 06 BCN 074 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine park halindeki bir araca da çarparak takla attı.

İHA

Kazayı gören esnaflar, sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan Yusuf Ç.'yi otomobilden çıkarırdı, sağlık ekipleri de hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Takla attı araçta sıkıştı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 23 Temmuz 2019 tarihinde saat 12 00’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Takla attı araçta sıkıştı haberi güncellenecektir.

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