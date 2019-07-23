Takla attı araçta sıkıştı

Kazayı gören esnaflar, sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan Yusuf Ç.'yi otomobilden çıkarırdı, sağlık ekipleri de hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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