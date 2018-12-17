Takla atıp sürüklendi

Anadolu Bulvarı'nda meydana gelen kazada, Durmuş Cengiz yönetimindeki 06 DH 0501 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Yaklaşık 30 metre sürüklenen otomobilin sağ tekeri ve bazı parçaları koparak çevreye savruldu. Kazada, sürücü Durmuş Cengiz ile eşi Hülya ve çocukları Kaan Cengiz (12) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gazi Üniversitesi Top Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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