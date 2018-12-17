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Ankara Haberleri: Takla atıp sürüklendi

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Takla atıp sürüklendi

Gökhan CEYLAN-Mustafa TURAPOĞLU/DHA
17.12.2018 - 15:58Son Güncelleme :

Ankara’da sürücüsünün kontrolünden çıkıp, bariyerlere çarparak takla atan otomobildeki 1’i çocuk, 3 kişi yaralandı.

Gökhan CEYLAN-Mustafa TURAPOĞLU/DHA

Anadolu Bulvarı'nda meydana gelen kazada, Durmuş Cengiz yönetimindeki 06 DH 0501 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Yaklaşık 30 metre sürüklenen otomobilin sağ tekeri ve bazı parçaları koparak çevreye savruldu. Kazada, sürücü Durmuş Cengiz ile eşi Hülya ve çocukları Kaan Cengiz (12) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gazi Üniversitesi Top Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Takla atıp sürüklendi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 17 Aralık 2018 tarihinde saat 15 58’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Takla atıp sürüklendi haberi güncellenecektir.

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