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Ankara Haberleri: Takla atan araç araziye uçtu

ANKARA HABERLERİ

Takla atan araç araziye uçtu

Mehmet KALAY/İHA
26.08.2019 - 14:22Son Güncelleme :

Ankara'nın Çankaya ilçesinde lüks bir otomobil takla atarak araziye uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Mehmet KALAY/İHA

Turan Güneş Bulvarı'nda ilerleyen 06 AT 7066 plakalı lüks otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak boş araziye uçtu. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Takla atan araç araziye uçtu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 26 Ağustos 2019 tarihinde saat 14 22’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Takla atan araç araziye uçtu haberi güncellenecektir.

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