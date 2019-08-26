Takla atan araç araziye uçtu

Turan Güneş Bulvarı'nda ilerleyen 06 AT 7066 plakalı lüks otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak boş araziye uçtu. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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