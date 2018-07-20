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Ankara Haberleri: Takip başladı

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Takip başladı

İlayda Ceren ATASOY - Huri KILIÇKAYA
20.07.2018 - 10:02Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kentteki parklara güvenlik kamerası yerleştirme uygulaması başladı. İlk kameralara Esertepe Muhammed Ali Parkı’nda kuruldu.

İlayda Ceren ATASOY - Huri KILIÇKAYA

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Başkent’te merkez ve bazı ilçelerdeki toplam 20 parka yerleştireceği güvenlik kamerası sistemlerinin ilki, dün Esertepe Muhammed Ali Parkı’nda kuruldu. Özellikle çocukların daha çok zaman geçirdiği ve çocuk oyun gruplarının bulunduğu parklar, hayata geçen projeyle birlikte 7/24 saat gözetlenebilecek. Ayrıca kamera sistemiyle vatandaşlar, ankara.bel.tr sitesinden de parkları canlı olarak izleyebilecek. Bu sayede Büyükşehir Belediyesi parkları daha güvenli bir hale getirmeyi hedefliyor. Esertepe Muhammed Ali Parkı’na kameraların kurulması sırasında Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Erdoğan Kurtoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın bu projeyi 5 yıl önce Sincan’da, 100 parkta bin 100 kamera ile başlattığına dikkat çekerek şunları söyledi:

2 AY İÇİNDE BİTMİŞ OLACAK

“Başkanımız bu konuyu çok önemsiyor. Parkların güvenliğinin sağlanarak çocukların daha güvenli bir ortamda oynamaları konusunda çok hassas. Büyükşehir Belediyesi Başkanı olduğunda da kendisi bizzat talimat vererek projenin Ankara’nın çeşitli yerlerinde yaygınlaşması için çalışma başlatmamızı istedi. İlk olarak burada başlattık, 20 park için proje hazır. 2 ay içerisinde bitmiş olacak. Talepler gelecektir, Ankara’nın çeşitli yerlerindeki parklarda sayı artırılarak devam edecektir. Yoğunluğu fazla olan, çocuk oyun gruplarının olduğu parklardan başlıyoruz. Kamera sayısı parkın büyüklüğüne göre değişecek, bu parkta 25 kamera olacak. Çocuk oyun gruplarında ise 2 ya da 3 kamera olacak.

KAYITLAR MİNİMUM 15 GÜN TUTULACAK

Ana binamızda kamera sistemi odasını kurduk. Orada güvenlik personelimiz bulunacak. Gördüğü bir olumsuzluğu telsiz ya da telefon aracılığıyla parktaki güvenlik personelimize bildirecek. Olayın büyüklüğüne göre gerekirse ilgili birimlere ihbar yapılacak. Geriye dönük olarak minimum 15 gün kayıt tutulacak. Biz bu projede tecrübeliyiz, bu sayede birçok olayın da aydınlanmasına neden olmuştuk. Acil durum butonu da projemizde var ancak çocuklarımızın bu butona kolay basacak fiziki bir ortamın olması gerekiyor. Fakat bunu da gereksiz kullanmamaları için bir çalışma yapıyoruz. Basıldığında izleme merkezinde alarm oluşacak, hangi parkta basıldıysa özel bir ekrandan o kameranın görüntüsü gelecek.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Takip başladı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 20 Temmuz 2018 tarihinde saat 10 02’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Takip başladı haberi güncellenecektir.

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