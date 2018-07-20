Takip başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Başkent’te merkez ve bazı ilçelerdeki toplam 20 parka yerleştireceği güvenlik kamerası sistemlerinin ilki, dün Esertepe Muhammed Ali Parkı’nda kuruldu. Özellikle çocukların daha çok zaman geçirdiği ve çocuk oyun gruplarının bulunduğu parklar, hayata geçen projeyle birlikte 7/24 saat gözetlenebilecek. Ayrıca kamera sistemiyle vatandaşlar, ankara.bel.tr sitesinden de parkları canlı olarak izleyebilecek. Bu sayede Büyükşehir Belediyesi parkları daha güvenli bir hale getirmeyi hedefliyor. Esertepe Muhammed Ali Parkı’na kameraların kurulması sırasında Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Erdoğan Kurtoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın bu projeyi 5 yıl önce Sincan’da, 100 parkta bin 100 kamera ile başlattığına dikkat çekerek şunları söyledi:

2 AY İÇİNDE BİTMİŞ OLACAK

“Başkanımız bu konuyu çok önemsiyor. Parkların güvenliğinin sağlanarak çocukların daha güvenli bir ortamda oynamaları konusunda çok hassas. Büyükşehir Belediyesi Başkanı olduğunda da kendisi bizzat talimat vererek projenin Ankara’nın çeşitli yerlerinde yaygınlaşması için çalışma başlatmamızı istedi. İlk olarak burada başlattık, 20 park için proje hazır. 2 ay içerisinde bitmiş olacak. Talepler gelecektir, Ankara’nın çeşitli yerlerindeki parklarda sayı artırılarak devam edecektir. Yoğunluğu fazla olan, çocuk oyun gruplarının olduğu parklardan başlıyoruz. Kamera sayısı parkın büyüklüğüne göre değişecek, bu parkta 25 kamera olacak. Çocuk oyun gruplarında ise 2 ya da 3 kamera olacak.

KAYITLAR MİNİMUM 15 GÜN TUTULACAK

Ana binamızda kamera sistemi odasını kurduk. Orada güvenlik personelimiz bulunacak. Gördüğü bir olumsuzluğu telsiz ya da telefon aracılığıyla parktaki güvenlik personelimize bildirecek. Olayın büyüklüğüne göre gerekirse ilgili birimlere ihbar yapılacak. Geriye dönük olarak minimum 15 gün kayıt tutulacak. Biz bu projede tecrübeliyiz, bu sayede birçok olayın da aydınlanmasına neden olmuştuk. Acil durum butonu da projemizde var ancak çocuklarımızın bu butona kolay basacak fiziki bir ortamın olması gerekiyor. Fakat bunu da gereksiz kullanmamaları için bir çalışma yapıyoruz. Basıldığında izleme merkezinde alarm oluşacak, hangi parkta basıldıysa özel bir ekrandan o kameranın görüntüsü gelecek.”