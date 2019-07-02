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Ankara Haberleri: Tahtadan su fıçısı yapıyor

ANKARA HABERLERİ

Tahtadan su fıçısı yapıyor

İHA
02.07.2019 - 14:02Son Güncelleme :

Nallıhan’da yaşayan emekli tarih öğretmeni Mehmet Altekin, Türklerin Orta Asya'dan günümüze kadar getirdiği unutulmaya yüz tutan el emeği, tahta fıçı geleneğini yaşatmaya çalışıyor.

İHA

Günümüzde tahta fıçı yapımının bitmek üzere olduğunu vurgulayan Altekin, fıçı yapımında sık damarlı ağaçları tercih ettiğini ifade etti. Tahta fıçının genellikle nostaljik ve tamamen doğal bir ürün olmasından dolayı tercih edildiğini belirten Altekin, “Bir başka özelliği ise suyu tamamen soğuk tutuyor. Herhangi bir yapıştırıcı, kimyasal madde kullanmadan tamamen doğal olarak işliyorum” dedi. Altekin, Türkiye Büyük Millet Meclisi başta olmak üzere yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda sipariş aldığını söyledi

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Tahtadan su fıçısı yapıyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 02 Temmuz 2019 tarihinde saat 14 02’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Tahtadan su fıçısı yapıyor haberi güncellenecektir.

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