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Ankara Haberleri: Tahir Çelik: Kapalı olması yükü artıracak

ANKARA HABERLERİ

Tahir Çelik: Kapalı olması yükü artıracak

DHA
30.05.2019 - 17:31Son Güncelleme :

Alışveriş Merkezleri Derneği (AVM-Der) Başkanı Tahir Çelik alışveriş merkezlerinin (AVM) bayramda açık olmasının büyük önem taşıdığını belirterek, "AVM'ler bayramda açık olmalıdır" dedi.

DHA

Başkan Çelik, AVM sektörünün ziyaretçilere alışveriş dışında sunduğu sosyal, kültürel imkanlar ve etkinlikler ile birleştirici etkisinden dolayı milyonlarca kişinin aileleriyle birlikte zaman geçirdiğini söyledi. Ramazan Bayramı'nda yaklaşık 5 milyon kişinin tatil rezervasyonu yaptırdığına dikkat çeken Çelik, "Biz bu kesimi görmezden gelmemeliyiz. AVM'ler bayramda açık olmalıdır. Büyük bir hızla büyüyen AVM sektörünün ülke ekonomisine ve halka sağladığı katkılarla artık AVM'ler vazgeçilmez bir noktada bulunuyor. Bayramda AVM’lerin kapalı olmasının alışveriş merkezleri tarafındaki yükü büyük bir oranda artıracaktır. Bu karar ziyaretçileri de üzecektir" dedi. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Tahir Çelik: Kapalı olması yükü artıracak hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 30 Mayıs 2019 tarihinde saat 17 31’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Tahir Çelik: Kapalı olması yükü artıracak haberi güncellenecektir.

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