Tahir Çelik: Kapalı olması yükü artıracak

Başkan Çelik, AVM sektörünün ziyaretçilere alışveriş dışında sunduğu sosyal, kültürel imkanlar ve etkinlikler ile birleştirici etkisinden dolayı milyonlarca kişinin aileleriyle birlikte zaman geçirdiğini söyledi. Ramazan Bayramı'nda yaklaşık 5 milyon kişinin tatil rezervasyonu yaptırdığına dikkat çeken Çelik, "Biz bu kesimi görmezden gelmemeliyiz. AVM'ler bayramda açık olmalıdır. Büyük bir hızla büyüyen AVM sektörünün ülke ekonomisine ve halka sağladığı katkılarla artık AVM'ler vazgeçilmez bir noktada bulunuyor. Bayramda AVM’lerin kapalı olmasının alışveriş merkezleri tarafındaki yükü büyük bir oranda artıracaktır. Bu karar ziyaretçileri de üzecektir" dedi.