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Ankara Haberleri: Tabela konulmayacak cepheler bozulmayacak

ANKARA HABERLERİ

Tabela konulmayacak cepheler bozulmayacak

Murat YILMAZ Fotoğraflar: Rıza ÖZEL
23.01.2020 - 15:08 |Son Güncelleme :

Kızılay’dan Ulus’a kadar Atatürk Bulvarı üzerindeki binalara dış cephe kaplaması yapacaklarını belirten Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, “Bir daha tabela konularak cepheyi bozma işi olmayacak” dedi Hürriyet Ankara Bürosu’nun konuğu olan Başkan Yavaş, özetle şunları söyledi:

Murat YILMAZ Fotoğraflar: Rıza ÖZEL

Tabela konulmayacak cepheler bozulmayacak

Hürriyet Ankara Bürosu’nun konuğu olan ABB Başkanı Mansur Yavaş, Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Hürriyet Ankara Haber Koordinatörü Deniz Gürel, Hürriyet Ankara Yazıişleri Müdürü Fatih Tekeci ve Hürriyet Ankara Muhabiri Murat Yılmaz’ın sorularını yanıtladı.

BİRBİRİMİZİN DÜŞMANI DEĞİLİZ

(İlçe belediye başkanlarıyla ilişkiler) “AK Partili de olsa MHP’li de olsa hiçbiri benim ne hasmım ne rakibim ne de hükümran altına almak istediğim birisi. Seçildiğimden beri söylüyorum; onlara ben meslektaşım olarak bakıyorum. Arayanların hiçbirini çevirmedim. Ufak tefek talepleri oldu hemen yerine getirdik. Bakıyorum hâlâ beklentilerinden dolayı ya da üst kademeden birilerinin baskısı nedeniyle hâlen sağlıklı temas kuramıyoruz. Sonuçta biz aynı yörenin insanlarıyız, birbirimizin düşmanı değiliz. Tek amacımız var o da Ankara’ya nasıl iyi hizmet edebiliriz. Bunun yolu da işbirliği yapmaktan geçiyor. Belediye başkanını yok sayan davranış olursa kaybeden Ankaralılar olur. Karla mücadele konusunda Çankaya ve Yenimahalle belediye başkanlarıyla görüştüğümde ‘Cadde ve sokak ayrımını kaldıralım’ dedim. ‘Hep beraber mücadele edelim’ diyerek protokol yaptık. Cadde sokak ayrımı olmadan birbirimize yardım edeceğiz. Büyükşehir, ana caddede giderken sokaklar çok olduğu için ilçe belediyesi yetişemiyor. Vatandaş ‘Burayı da açın’ dediğinde ‘Orası ilçenin ben karışamam’ deniliyor. Bunlar hoş olmuyor, ‘Bunu ortadan kaldıralım’ dedik. Diğer metropol belediyelere de yazı gönderdik. ‘Gelin protokol yapalım metropolde büyükşehir-ilçe ayrımını kaldıralım’ dedik. Bakalım ne cevap gelecek.

ANKAPARK’IN ÇALIŞMASINI İSTERİZ

(Ankapark) Kiracı çıkıp bize teslim ederse, ‘Nasıl değerlendirelim diye’ vatandaşa soracağız. Herkesin fikrini almak lazım. Bizden şehir içinden vatandaşları getirip gezdirmek için otobüs istediler hemen verdim. Biz, o kadar para harcandıktan sonra Ankapark’ın çalışmasını isteriz. Hiç olmazsa iyi kötü masrafını kurtarsın. Yıllık 26 milyon 400 bin TL ile kiralanmıştı. İlk yıl ödeme zamanı geliyor. Kiramızı aldığımız sürece bir şey deme hakkımız yok.

Tabela konulmayacak cepheler bozulmayacak


YAYALAŞTIRMA İÇİN İŞBİRLİĞİ ŞART

(Kent merkezini yayalaştırma) Ankara’da kent yaşamını yeniden canlandırmak için kurumlar arasında bir işbirliğine ihtiyaç var. 27 Aralık’ta bunu kısmen yaşadık. Ankara’nın yıllardır hasret kaldığı şekilde, Ankaralılar eğlenerek kutladılar. Biz Kızılay’ı miting ve gösteri için kapatırsak halkın tepkisi oluyor. Vali Bey’e de söyledim; örneğin bir Ankara maratonu yapalım. Kızılay’ı pazar günleri kapatalım. İnsanlar ailece el ele gezsinler. Bir kez bunu uygulayalım. Denemeden bir şey çıkmaz. Bunu bir öneri olarak kendisine götüreceğim.

KIZILAY’DAN ULUS’A KADAR YAPILACAK

(Tek tip cephe projesi) Kızılay’dan (Atatürk Bulvarı) Ulus’a kadar ana caddedeki tüm binaları giydireceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden Ulus’a kadar dış cephe yenilemesini Koruma Kurulu’na götüreceğiz. Bunu kurulda tescillendirirsek bir daha tabela filan konularak cepheyi bozma işi olmayacak. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi geldi. Ankara’daki tüm üniversitelerin güzel sanatlar fakülteleriyle gelecekler ortak bir toplantı yapacağız. Ankara’da bu tür yeni yapılan yapılara ilişkin objeler, sanat eserleri, nerelerde neler yapılabilir bunların hepsini birlikte planlayacağız.

BİZİM SERMAYE İLE HİÇBİR DERDİMİZ YOK

(Ankara’da tartışılan imar artışları) Gelişmiş ülkelerde imar planları bir kez yapılır, mümkün olduğu kadar bozulmaz. Ankara’da 20 bin müteahhit var, rant alan 15-20’yi geçmiyor. Eğer siz Ankara’da istihdam sağlayacaksanız 20 bin müteahhide imkân sağlayacaksınız. Mahkemeler zaman zaman bunları iptal etti. 2 emsal yani 2 misli daire vermişler. Mahkeme ‘Bu kadar yoğun olursa nüfus artışı ile trafiği kitlersiniz’ demiş iptal etmiş. Bu geldikten sonra 1.98 ile yeniden geçti. Bunlar tabi ki soruşturulacak. Mahkeme kararları ne kadar bozarsa biz hepsine uyacağız. Mustafa Tuna döneminde hepsine uymaya başlamışlar. Uymamak zaten suç. Bizim sermaye ile hiçbir derdimiz yok. İnşaat yapanlarla bir derdimiz yok. Aksine teşvik ederiz. Yasaya, imar plan yönetmeliklerine uymayan, şehre karşı işlenen suç olan hiçbir imar planına da imza atmayacağız. Şu ana kadar da gelmedi.

KARDEŞİM OLSA HEMEN DEĞİŞTİRİRİM

(Atamalarda parti ayrımı yapıldığı iddiası) O makama gelemeyenlerin yaptığı değerlendirmelerdir. Benim kendi dönemimde gelen daire başkanlarından veya şube müdürlerinden de değişme söz konusu olabilir. Niye değişir? Benim hızıma uymuyordur. Benim projelerimi dört dörtlük yapamıyordur, değişecek. Değişmesi bu kadar normal. Benim partilim, yakınım, arkadaşım diyecek durumum yok. Çünkü Ankaralıya karşı sorumluluğumuz var, kardeşim olsa hemen değiştiririm. Bizim arkadaşımız, bizim partimiz diye bir şey söz konusu değil, iyi daire başkanı mı, iyi çalışan mı ölçümüz bu.”

Tabela konulmayacak cepheler bozulmayacak

OTOBÜSLER YATIRIM PROGRAMINI BEKLİYOR

Kente yönelik ulaşım projelerini de değerlendiren Başkan Yavaş şunları kaydetti: “Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) yöneticileri geldiler onlarla bir ön çalışma yaptık. Sadece otobüslerle ilgili değil Etimesgut İstasyon Caddesi, Polatlı’nın suyu, Tatlar Arıtma Tesisi, Gölbaşı hattı ve Dikimevi’nden Mamak’a metronun uzatılması işlerinin acil olması gerektiğini söyledik. ‘Bunun bir ihale yöntemini bulalım, kredi temin edebilir misiniz’ dedik. Görüşmeler devam ediyor. Yatırım programı açıklanacak. Otobüslerin yer alıp almadığını göreceğiz. Biz müracaatımızı yaptık, yatırım programına alınmamışsa o zaman yeni bir strateji belirleyeceğiz.

Tabela konulmayacak cepheler bozulmayacak

SÖĞÜTÖZÜ-AŞTİ BAĞLANTISI HEMEN YAPILACAK

Metrolarla ilgili yapılan görüşmede Ulaştırma Bakanlığı, ‘Keçiören-havalimanı metrosunun projesini biz yaptık, kendisini de biz yapacağız’ dediler. Metrolarda günlük 400 bine yakın insan taşınıyor. Bu çok küçük bir rakam, normalde saatte bu rakamın taşınması gerekiyor. Büyük bir borca gireceksiniz, borca girip karşılığında yolcu sayısı az olursa bunu çocuklarımız ödeyecek. Vatandaşa bu rakamları açıklayarak soracağız. Dikimevi’nden Mamak Nata Vega’ya 6 istasyon 38-40 milyon dolara mal oluyor. Acilen buranın ve Söğütözü’nden ODTÜ’ye giden hattın yapımı için talimatı verdik. Hazırlıklar devam ediyor. Bu yıl içinde ihalesine girebiliriz. Söğütözü’nün sadece sinyalizasyon ve vagon eksiği vardı, geçen hafta görüşüldü onlar hemen yapılacak.”

Tabela konulmayacak cepheler bozulmayacak

ROMA TİYATROSU İÇİN BU YIL İHALE

Etrafı tellerle çevrili olan ve Hürriyet Ankara’nın 23 Aralık’ta ‘Jiletli tel kentin ayıbı’ haberiyle gündeme getirdiği Ulus’taki Antik Roma Tiyatrosu için ihale yapacaklarını belirten Başkan Yavaş, Ulus’a yönelik projelerle ilgili “Ankara Kalesi’nin korkulukları kuruldan (Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu) geçti, imalatı yapılıyor, bitmek üzere. Kalenin ışıklandırılması ile ilgili proje de kurula gitti. Roma Tiyatrosu da kuruldan geçti, bu sene ihale ediliyor. Kalenin birinci etabının ihalesi geçen gün yapıldı. Ulus 100. Yıl Çarşısı yıkılacak. Ulus’ta böyle bir çalışmanın başlaması birden bire hareketin başladığını gösterecek. Roma Hamamı’nda ise kazı devam ediyor. Orası bitmediği için bir şey yapamıyoruz. Trafiğin yer altına alınması konusu şu anda henüz gündemde değil” dedi.

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