Süvari geleneği burada yaşatılıyor

Merkezde yetiştirilen biniciler, Gemlik ırkı yerli atlarla A tipi devlet törenleri başta olmak üzere bayramlarda ve özel törenlerde görev alıyor. 3 yaşından itibaren Ankara´daki birliğe getirilen yerli atlar sıkı bir eğitimden geçiyor. Bünyesinde 123 at bulunan Kara Kuvvetleri Atlı Spor Eğitim Merkezi Komutanlığı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi´nde yabancı devlet başkanları için düzenlenen A tipi devlet törenleri başta olmak üzere, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi törenlerde boy gösteriyor.Yüzbaşı Serdar Akyel, birliğin çeşitli kademelerinde görev alan subay ve astsubayların 30 hafta, uzman erbaşların ise 20 haftalık süren bir eğitimden geçtiğini belirterek, şunları söyledi:



BİNİCİLER YETİŞTİRİLİYOR

"Süvari Birliği’nin bünyesinde; Binicilik Ekip Komutanlığı, Öğretim Başkanlığı, At Kliniği ve Karargah Bölük Komutanlığı bulunmaktadır. Öğretim Başkanlığı, verdiği eğitim ve kurslarla hem binici personel yetiştiriyor hem de gelen tayların ihtisas eğitimini yaptırıyor. Birlikte ayrıca ulusal ve uluslararası binicilik yarışmalarında Türkiye´yi üniforma ile temsil eden biniciler yetiştiriliyor.

Tarihi Süvari Birliği, kuruluşu ve kıyafetleri ile köklü süvari geleneğimizi görsel olarak yaşatmaktadır. A tipi devlet törenlerine 41 at ile iştirak etmektedir. Ayrıca ülkemizin farklı yörelerinden vatani görevini yapmak için gelen ve içlerinde atlarla ilk kez karşılaşmış olanlar dahil tüm Mehmetçiklere 80 saat süren atçılık eğitimi verilmektedir. Ayrıca geleneksel atlı sporları olan cirit ve atlı okçuluk eğitimleri de uygulama seviyesinde verilmektedir."