Susuz kalıp köye indiler

Hava sıcaklığının 35 dereceye kadar çıktığı Beypazarı'nda su bulmakta zorlanan yılkı atları, ilçeye 33 kilometre uzaklıkta bulunan Sarayköy'e indi. Bir süre köyde dolaşan atlar, daha sonra çeşmenin başında su içti. Atları görünce şaşkınlık yaşayan köylüler, kendilerine yaklaşan tayları severek cep telefonlarıyla bol bol fotoğraf çekti. Köy yakınlarında zaman zaman gruplar halinde 15-20 yılkı atı gördüklerini belirten emekli Hasan Acar, atların ilk defa su içmek için köye indiklerini söyledi.



