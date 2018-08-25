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Ankara Haberleri: Susuz kalıp köye indiler

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Susuz kalıp köye indiler

Kemal ÇELEN/DHA
25.08.2018 - 14:37Son Güncelleme :

Beypazarı çevresindeki dağlarda yaşayan yılkı atları, susuz kalınca ilçeye bağlı Sarayköy'e indi.

Kemal ÇELEN/DHA

Hava sıcaklığının 35 dereceye kadar çıktığı Beypazarı'nda su bulmakta zorlanan yılkı atları, ilçeye 33 kilometre uzaklıkta bulunan Sarayköy'e indi. Bir süre köyde dolaşan atlar, daha sonra çeşmenin başında su içti. Atları görünce şaşkınlık yaşayan köylüler, kendilerine yaklaşan tayları severek cep telefonlarıyla bol bol fotoğraf çekti. Köy yakınlarında zaman zaman gruplar halinde 15-20 yılkı atı gördüklerini belirten emekli Hasan Acar, atların ilk defa su içmek için köye indiklerini söyledi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Susuz kalıp köye indiler hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 25 Ağustos 2018 tarihinde saat 14 37’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Susuz kalıp köye indiler haberi güncellenecektir.

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