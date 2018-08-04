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Ankara Haberleri: Susam yüzde 76 arttı

ANKARA HABERLERİ

Susam yüzde 76 arttı

Mustafa ÇALKAYA/AA
04.08.2018 - 11:08Son Güncelleme :

Simidin fiyatı değişmeyecek.

Mustafa ÇALKAYA/AA

Susam fiyatındaki yüzde 76,4’lük artışın Ankara simidine yansıtılmadığını belirten Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Yalçın, “100 gram Ankara simidi için 1,25 liralık liste fiyatı aynen devam edecek” dedi. Susam fiyatlarında son bir yıl içinde meydana gelen artışlar Ankara simidine yansıtılmadı. 100 gramlık Ankara simidi için uygulanan 1,25 liralık liste fiyatı değişmeyecek. Geçen yıl temmuzda 6,8 lira olan susamın kilogram fiyatı, bu yılın aynı ayında yüzde 76,4’lük artışla 12 liraya yükseldi. Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Yalçın, susamdan rant sağlamak isteyenler bulunduğunu belirterek, bu durumun üreticileri sıkıntıya soktuğunu söyledi. Susam fiyatlarından birçok üreticinin etkilendiğine işaret eden Yalçın, “Üreticilerimiz, başta simit olmak üzere susamlı ürünlerin üretimini azaltmak zorunda kalıyorlar. Bu durum vatandaşı da olumsuz etkiliyor. Önümüzdeki dönemde okullar açılacak ve bu durum öğrencileri de etkileyecek” dedi.

FİYAT AYNI KALACAK

Yalçın, odanın belirlediği ve iki yıldır uygulanan 100 gram Ankara simidindeki 1,25 liralık liste fiyatının aynen devam edeceğini vurgulayarak, şöyle devam etti: “Susamın yanı sıra maya ve una da zam geldi. Biz simide zam yapma taraftarı değiliz. Susam fiyatında meydana gelen yüzde 76,4’lük artış Ankara simidine yansıtılmadı. Odanın belirlediği ve iki yıldır değişmeyen 100 gram Ankara simidi için 1,25 liralık liste fiyatı aynen devam edecek. Bazı üreticiler simidin gramını düşürerek daha ucuza satıyormuş gibi gösteriyorlar. Her ne kadar susam ve diğer giderlerimize zam gelmiş olsa da şu an Ankaralıya biz bu hizmeti vermeye devam etmek istiyoruz.”

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Susam yüzde 76 arttı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 04 Ağustos 2018 tarihinde saat 11 08’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Susam yüzde 76 arttı haberi güncellenecektir.

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