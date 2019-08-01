Süs havuzunda tehlikeli eğlence

Kurtuluş’ta kavurucu sıcaklardan bunalan çocuklar, süs havuzlarına girerek serinleyip eğleniyor. Hürriyet Ankara 17 Haziran’da ‘Süs’lü Tehlike!’ bağlığıyla Kurtuluş kavşağındaki süs havuzuna serinlemek için giren çocuklara dikkat çekmiş, okur Umut Özkan, çocukların hayatlarını tehlikeye attığını söylemişti. Özkan, “Bu çocuklar için yeni yüzme havuzları yapılsın. Yaz aylarında süs havuzlarına daha çok dikkat edilsin” önerisinde bulunmuştu.