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Ankara Haberleri: Süs havuzunda tehlikeli eğlence

ANKARA HABERLERİ

Süs havuzunda tehlikeli eğlence

Yunus Emre KARTAL-Cem GEÇİM/İHA
01.08.2019 - 15:33Son Güncelleme :

Hava sıcaklığının 30 derecenin üzerinde seyrettiği Ankara’da, çocuklar, tehlikeli olmasına rağmen süs havuzlarına girmeye devam ediyor.

Yunus Emre KARTAL-Cem GEÇİM/İHA

Kurtuluş’ta kavurucu sıcaklardan bunalan çocuklar, süs havuzlarına girerek serinleyip eğleniyor. Hürriyet Ankara 17 Haziran’da ‘Süs’lü Tehlike!’ bağlığıyla Kurtuluş kavşağındaki süs havuzuna serinlemek için giren çocuklara dikkat çekmiş, okur Umut Özkan, çocukların hayatlarını tehlikeye attığını söylemişti. Özkan, “Bu çocuklar için yeni yüzme havuzları yapılsın. Yaz aylarında süs havuzlarına daha çok dikkat edilsin” önerisinde bulunmuştu. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Süs havuzunda tehlikeli eğlence hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 01 Ağustos 2019 tarihinde saat 15 33’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Süs havuzunda tehlikeli eğlence haberi güncellenecektir.

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