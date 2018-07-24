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Ankara Haberleri: Süs havuzlarında tehlikeli serinleme

ANKARA HABERLERİ

Süs havuzlarında tehlikeli serinleme

Huri KILIÇKAYA
24.07.2018 - 09:57Son Güncelleme :

Başkent’in farklı noktalarında yer alan süs havuzları, yaz aylarında tehlikeli görüntülere sahne oluyor.

Huri KILIÇKAYA

Sıcak havadan bunalan küçük çocuklar yaşanabilecek tehlikenin farkında olmadan serinlemek için parklardaki ve döner kavşaklardaki süs havuzlarına giriyor. Elektrik kaçağı tehlikesinin yanı sıra kirli suları nedeniyle hastalık saçabilen havuzların su seviyesinin düşük olması ve çocukların yüksekten atlaması da kaza tehlikesini beraberinde getiriyor. Belediyelerin “Süs havuzuna girmek tehlikeli ve yasaktır”, “Havuzlarda elektrik kaçakları her zaman mümkündür” uyarıları da çocukları engellemeye yetmiyor.

FACİA YAŞANMADAN ÖNLEM ALINMALI

Havuzda elektrikten kaynaklanabilecek bir tehlikenin faciya yol açacağına dikkat çeken vatandaşlar, belediyelerden gerekli önlemleri almasını istiyor. Vatandaşlar, “Buralarda elektrik kaçağı olabilir facia yaşanmadan önlem alınmalı. Su mikrop saçıyor. Hastalık tehlikesi var. Yüksekten atlayıp sakatlanma ihtimalleri de yüksek. Büyük bir kaza yaşanmadan bu çocukların ailelerine ulaşılıp uyarılmaları bir daha havuza girmelerinin engellenmesi gerekiyor” dedi.

ADLİYENİN KARŞISI PLAJ GİBİ

Ankara Batı Adliyesi karşısında bulunan Sincan Belediyesi’ne ait Prof. Dr. Necmettin Erbakan Parkı’ndaki süs havuzunda da yaşları 9 ila 11 arasında değişen çocuklar yüzerek serinlemeye çalışıyor. Özellikle öğle saatlerinde parka gelen çocuklar havuzda yüksekten atlayarak tehlikeli hareketlerde bulunuyor. Etraftakilerin uyarılarına aldırış etmeyen ve yaptıklarının tehlikeli olduğunu kabul eden çocuklar, “Burada yüzüyoruz. Su çok güzel. Bizi zabıtaya şikayet etmeyin” yanıtını veriyor. Sincan Belediyesi’ne ait parktaki havuzda uyarı levhasının bulunmaması da dikkat çekiyor.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Süs havuzlarında tehlikeli serinleme hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 24 Temmuz 2018 tarihinde saat 09 57’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Süs havuzlarında tehlikeli serinleme haberi güncellenecektir.

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