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Ankara Haberleri: Sürü halinde uçabilen drone

ANKARA HABERLERİ

Sürü halinde uçabilen drone

Göksel YILDIRIM/AA
10.07.2018 - 13:40Son Güncelleme :

Türkiye’de insansız hava araçlarının (İHA) sürü olarak hareket edebilme yeteneğine sahip olması amacıyla çalışmalar sürdürülürken, havada akıllı görev değişimi yapabilen drone geliştirildi.

Göksel YILDIRIM/AA

Ankara Teknopark'ta faaliyet gösteren Lapis Havacılık Teknolojileri’nin ürettiği ‘CR-01 Trogon’ isimli drone, başta keşif gözetleme ve istihbarat görevleri olmak üzere yol güvenliği, sınır güvenliği, petrol-doğalgaz boru hatları güvenliği, haritalama, orman alanları uygulamaları, tarımsal uygulamalar ve afet yönetimi gibi farklı görev ihtiyaçlarına göre farklı faydalı yüklerle donatılabiliyor. Tamamen özgün donanım ve yazılımla tam otonom görev yapabilen Trogon, yüksek faydalı yük kapasitesiyle zor koşullarda görev icra edebilecek şekilde geliştirildi. Trogon, üzerinde sabit 12X gündüz kamerası ve takılıp/çıkarılabilir termal kamerasıyla gece gündüz görev yapabiliyor.

DİĞERLERİNE KOMUT VERİYOR

Lapis Havacılık Yönetim Kurulu Başkan Vekili Aydın Pehlivanlı, 1,5 kilogram ağırlığa ve 30 dakika uçuş süresine sahip olan Trogon’un küçük bir yer sistemi ve tabletle 5 kilometreye kadar anlık veri ve görüntü aktarımı yapabildiğini belirtti. Aracın, mevcut İHA sistemlerinden farklı olarak havada akıllı görev değişimi yapabildiğini dile getiren Pehlivanlı, şöyle konuştu:
"Örneğin 3 kilometre uzaktaki bir noktayı ya da hedefi inceleyen drone, bataryasının bitmesine yakın dönüş süresini de hesaplayarak yerdeki hazır sisteme 'Bataryam bitiyor, sen kalk' mesajı gönderiyor. Bunun üzerine yerdeki sistem kalkıp, diğerinin olduğu yere giderek görevi devralıyor. Bataryası bitmek üzere olan drone da merkeze iniyor. 9 kiloluk bir sistem çantasıyla bir yer 2 platform, 6 pille kesintisiz şekilde 2,5 saat gözlemlenebiliyor. Bu özellik aynı zamanda sürü özelliğinin de altyapısını oluşturuyor. Tek bir yer kontrol istasyonuyla birden fazla 'drone'u kontrol edebiliyoruz. Aynı anda 2 drone kaldırılıp farklı noktaları inceleyebiliyoruz. Sürü mantığının ilk aşamasını gerçekleştirmiş bulunmaktayız."

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Sürü halinde uçabilen drone hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 10 Temmuz 2018 tarihinde saat 13 40’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Sürü halinde uçabilen drone haberi güncellenecektir.

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