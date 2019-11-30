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Ankara Haberleri: Surlardan düştü ağır yaralandı

ANKARA HABERLERİ

Surlardan düştü ağır yaralandı

Hürriyet Haber
30.11.2019 - 16:24 |Son Güncelleme :

Ankara Kalesi’nde, surlardan kayalıklara düşen 15 yaşındaki Berfin K., ağır yaralandı.

Hürriyet Haber

Olay, önceki gece saat 23.30 sıralarında Altındağ ilçesindeki Ankara Kalesi’nde yaşandı. Berfin K., kalenin surlarından henüz belirlenemeyen bir nedenle uçuruma düştü. Olayı gören güvenlik görevlileri, durumu hemen polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.

GÜÇLÜKLE ULAŞILDI

Kurtarma ekipleri, Berfin K.’nin düştüğü uçuruma güçlükle ulaştı ve operasyonu başlattı. Ağır yaralanan Berfin K. ilk müdahalenin ardından sağlık ve UMKE ekiplerince sedyeye bağlanarak, düştüğü yerden kurtarıldı. Berfin K., daha sonra ambulansla Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Berfin’in hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. 15 yaşındaki kız çocuğunun, kaleden nasıl düştüğü araştırılıyor. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Surlardan düştü ağır yaralandı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 30 Kasım 2019 tarihinde saat 16 24’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Surlardan düştü ağır yaralandı haberi güncellenecektir.

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