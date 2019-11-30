Surlardan düştü ağır yaralandı

Olay, önceki gece saat 23.30 sıralarında Altındağ ilçesindeki Ankara Kalesi’nde yaşandı. Berfin K., kalenin surlarından henüz belirlenemeyen bir nedenle uçuruma düştü. Olayı gören güvenlik görevlileri, durumu hemen polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.
GÜÇLÜKLE ULAŞILDI
Kurtarma ekipleri, Berfin K.’nin düştüğü uçuruma güçlükle ulaştı ve operasyonu başlattı. Ağır yaralanan Berfin K. ilk müdahalenin ardından sağlık ve UMKE ekiplerince sedyeye bağlanarak, düştüğü yerden kurtarıldı. Berfin K., daha sonra ambulansla Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Berfin’in hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. 15 yaşındaki kız çocuğunun, kaleden nasıl düştüğü araştırılıyor. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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