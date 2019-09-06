Suriyelilere yardım için ayrı fon oluşturulmalı

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) iş birliğinde kurulan Uluslararası Mesleki Eğitim Merkezi’nde (UMEM) gerçekleşen buluşmada, mültecilerin toplumsal entegrasyonu ve mültecilerle ilgili projeler de gündeme geldi. Başkan Yavaş, mültecilerle ilgili olarak “Türkiye’nin bu konuda yaptıkları ortadadır. Yerelde de konuyla ilgili çalışmalara ve desteklere devam etmekteyiz” dedi. Yavaş, Suriyelilere yapılan yardım için ayrı bir fon oluşturulması gerektiğini belirterek, “Yardım yapılan aileler ile Suriyeliler birbirlerine yakın yerlerde yaşıyorlar genellikle. Dolayısıyla ‘bizi ekmeğimizden ediyorlar’ algısı oluşuyor. Büyükşehir Belediyesi’ne Suriyelilere yardımla ilgili ayrı bir fon verilmesinde yarar görüyorum. Bunu değerlendirmelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

İŞBİRLİĞİNDEN MEMNUNUZ

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Gandi mülteciler konusunda Türkiye ile iş birliği içerisinde olmaktan ötürü duyduğu memnuniyeti belirterek “Aralık’ta Cenevre’de büyük bir konferans düzenlenecek. Dünyanın her bölgesinden bir ülke ortak ev sahipliği yapacak konferansa. Türkiye’de bu beş ülkeden bir tanesi. Şehirlerin de bu konferansın hazırlığında katkıda bulunmasını arzu ediyoruz” şeklinde konuştu.