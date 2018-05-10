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Ankara Haberleri: Süper anne engel tanımıyor

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Süper anne engel tanımıyor

Hürriyet Haber
10.05.2018 - 16:02Son Güncelleme :

Zihinsel engelli iki çocuğunu engelleri aşarak tek başına büyüten TBMM’de de görev yapan Zihinsel Özürlüler Federasyonu Başkanı Aynur Dankaz, özel çocukların annelerine seslenerek “Çocuklarına sımsıkı sarılsınlar” dedi.

Hürriyet Haber

Zihinsel engelli iki oğluyla tek başına yaşam mücadelesi veren Aynur Dankaz (55), bir yandan çocuklarını büyütürken diğer taraftan da kendisini tüm engelli çocukların haklarını aramaya adadı. Fehmi(35) ve Cihan(32) isimli iki engelli çocuğuna ömrünü adayan Dankaz, bir yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde(TBMM) milletvekilliği danışmanlığı yaparken diğer yandan da Zihinsel Özürlüler Federasyonu başkanlığını yürütüyor. “Bizim gibi ailelerin hayalleri yok, hedef ve idealleri var” diyen Dankaz özetle şunları söyledi:

ÜÇ KİŞİLİK BİR HAYATI YAŞIYORUM

“Türkiye'deki yaklaşık 2,5 milyon zihinsel engelli bireyi temsil etmek bana ayrı bir güç veriyor. Sadece iki engelli çocuğum değil tüm zihinsel engelli çocuklar benim çocuğum. Annelik çok yüce, vazgeçilmez bir şey. Güven vermek çok önemli. Çocukların bir güvene ihtiyacı var. Ben her ikisi adına annelik yapıyorum, ikisi adına düşünüyorum, karar veriyorum. Aslında tek kişilik değil üç kişilik hayatı yaşıyorum. Baktığınızda diğer annelerden farkımız, çok daha vefakar, cefakar olmamız. Gerçekten iki özel çocuğumun olması beni daha da güçlendirdi.

ÇOCUKLARINA SIMSIKI SARILSINLAR

Özel çocukların annelerine 'seçilmiş, özel insanlar' diyorum. İnsanları, çevreyi hiç takmadan sadece çocukları için yapabilecekleri her şeyi yapsınlar. Öncelikle kabullensinler. Sonra mutlaka eğitim merkezine başvuru yapsınlar. Çevre faktörünü hiç dikkate almasınlar, iyi de var kötü de var. Yaşadığımız çok kötü olaylar da güzel olaylar da var. Ailenin kabullenmesi en önemlisi. Bu herkesin başına gelebilecek bir şey. O yüzden çocuklarına sımsıkı sarılsınlar.”

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