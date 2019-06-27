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Ankara Haberleri: Sumatik ve metroda bakım çalışması

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Sumatik ve metroda bakım çalışması

Hürriyet Haber
27.06.2019 - 15:16Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bugün öğlen 12.00’ye kadar kartlı sumatiklerin bakıma alınacağını, yarın da metro hatlarında bakım çalışması yapılacağı bilgisini paylaştı.

Hürriyet Haber

Çalışmalar kapsamında, bugün 12.00’ye kadar sumatiklerde hizmet verilemeyecek, PTT ve ASKİ tahsilat vezneleri su satışına devam edecek.

Sumatik ve metroda bakım çalışması

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Öte yandan EGO yarın metro hatlarındaki bakım dolayısıyla son sefer saatleri geriye çekilecek. Buna göre OSB-Törekent İstasyonu 23.00, Koru İstasyonu 23.00, Kızılay-Koru yönü 23.50, Kızılay-OSB-Törekent yönü 23.30 şeklinde gerçekleşecek. İşletme saat 00.30’da kapatılacak. Metro seferleri pazar sabahı saat 06.00’da normal seferlerine devam edecek.


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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Sumatik ve metroda bakım çalışması hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 27 Haziran 2019 tarihinde saat 15 16’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Sumatik ve metroda bakım çalışması haberi güncellenecektir.

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