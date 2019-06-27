Sumatik ve metroda bakım çalışması

Çalışmalar kapsamında, bugün 12.00’ye kadar sumatiklerde hizmet verilemeyecek, PTT ve ASKİ tahsilat vezneleri su satışına devam edecek.







PAZAR NORMAL SAATE DÖNECEK



Öte yandan EGO yarın metro hatlarındaki bakım dolayısıyla son sefer saatleri geriye çekilecek. Buna göre OSB-Törekent İstasyonu 23.00, Koru İstasyonu 23.00, Kızılay-Koru yönü 23.50, Kızılay-OSB-Törekent yönü 23.30 şeklinde gerçekleşecek. İşletme saat 00.30’da kapatılacak. Metro seferleri pazar sabahı saat 06.00’da normal seferlerine devam edecek.





