Sular çekildi hasar ortaya çıktı

Ankara’da önceki gün yaşanan sel felaketiyle ilgili çalışmalar sürüyor. Büyükşehir Belediyesi’nde sel felaketi nedeniyle personelin izinleri iptal edilirken, ekipler, gece boyu kentte temizlik çalışması yürüttü. Özellikle yağışın yoğun olduğu Etimesgut Piyade Mahallesi 2222. ve 7’nci caddeler, Etimesgut İstasyon Caddesi Sincan Lale Alt Geçidi, Sincan Polatlı 2 Caddesi alt geçidi, Eryaman, Etimesgut-Elvankent çevre yolu bağlantısı, Harikalar Diyarı Metro İstasyonu, Türk Kızılayı Caddesi, Altay Mahallesi ve Karataş Mahallesi’nde su taşkınlarıyla sabaha kadar mücadele edildi. Belediye ekiplerinin sabaha kadar süren çalışmasıyla sel suyu çekildi ve gün ağardığında selin neden olduğu hasar ortaya çıktı.

KARATAŞ’I GEÇEN YIL DA SU BASTI

Ekiplerin su tahliye ve çamur kaplı bölgelerdeki temizlik çalışmaları dün de gün boyu devam etti. Ayşe Arslan’ın yaşamını yitirdiği Karataş Mahallesi’nde her yeri çamur kapladı. Arslan’ın evinin yanındaki su yatağının yola taştığı bölgede belediye ve DSİ ekipleri, temizlik çalışması yaptı. AFAD ekipleri de bölgede inceleme başlattı. Karataş Mahallesi Muhtarı Ömer Oflaz, baskınların, mahalleden geçen dere yatağının tıkanması nedeniyle yaşandığına dikkat çekerek, “Dere yatağının ıslah edilmesi gerekiyor. Yıllardır talebimiz bu yönde. Bir can yitirdiğimiz evde, geçen sene de su baskını yaşandı. İtfaiye raporları var. Gerekli çalışma zamanında yapılmadı. Böyle bir durum yaşanacağı belliydi” diye konuştu.

OTOPARK VE BODRUMLARDA TAHLİYE

Diğer yandan taşkında sürüklenen araçlarda ve suyla dolan konutlarda hasar oluştuğu, bazı yerlerde istinat duvarlarının çöktüğü görüldü. Su baskını nedeniyle iki vatandaşın hayatını kaybettiği Etimesgut’ta da temizlik vardı. Piyade Mahallesi 2222’nci ve 7’nci caddeler ile İstasyon Caddesi ve çevresindeki konut ve iş yerlerinde ASKİ ekiplerince su tahliye çalışması yürütüldü. Binaların otoparklarında mahsur kalan araçlar, belediye ekiplerince kurtarıldı. Vatandaşlar ise kendi imkânlarıyla kova, süpürge ve diğer temizlik malzemeleriyle temizlik yaptı.

KALICI OLARAK ÇÖZECEĞİZ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ve tüm metropol ilçe belediye ekipleri ile birlikte sel felaketinin kötü sonuçlarını azaltmak için çaba harcadıklarını belirtti. Başkan Yavaş, İtfaiye Dairesi’nin 220 personel, 65 araç, 140 pompa, toplam 40 ekip; Kent Estetiği Dairesi’nin 27 araç, 43 personel; ASKİ’nin 230 personel, 50’nin üzerinde iş makinesi, vidanjör, seyyar pompa aracı; Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi’nin 30 kişilik ekip ile gece boyu çalıştığını söyledi. Başkan Yavaş, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyerek, “Normalde beklenenin yaklaşık 5 katı kadar gerçeklesen yağış ve yaşanan felaketin kötü sonuçlarını azaltmak için teyakkuz halindeyiz. Belediyemizde kurulan koordinasyon ekibi ise süreci olağan duruma dönene kadar yakından takip edecektir. Tespitlerimiz tamamlanmış olup, eksikliklerin giderilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. Bizler hiçbir mazerete sığınmadan, kentimizin yıllarca ihmal edilmiş altyapı hizmetlerini sağlamak için projelerimizi ivedilikle hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

BİRÇOK EVİ SU BASTI SÜRÜCÜLER MAHSUR KALDI

Önceki gün akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü kuvvetli sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Etimesgut, Çankaya, Yenimahalle, Sincan ve Polatlı ilçelerinde aralıklarla yaklaşık 3 buçuk saat süren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, birçok ev ve iş yerini su bastı. Yağış sırasında yaşanan küçük çaplı kazalar nedeniyle trafik akışında aksamalar oldu. Bazı sürücüler otomobillerinde mahsur kalırken, bazı sürücülerse sağanak nedeniyle araçlarını benzin istasyonu ve kapalı alanlara çekti. Vatandaşlar, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin dönüşünde sağanaktan dolayı durma noktasına gelen trafikte mağduriyet yaşadı.

ÜÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ankara Valiliği, şehirde meydana gelen can kayıpları ve maddi hasar ile ilgili yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:

“Öğle saatlerinden sonra ilimiz genelinde başlayan sağanak yağışlar sonucunda Çankaya ilçesinde taşkın suya kapılma nedeniyle Ayşe Arslan, Etimesgut ilçesinde iş yerine dolan suyu temizlemek isterken elektrik akımına kapılma nedeniyle Metin Altınışık ve konutuna dolan suyun yol açtığı panik ve heyecan sonucu kalp krizi nedeniyle Metin Önder isimli vatandaşlarımız hayatını kaybetmiştir. Ayrıca Polatlı İlçemizde de bir kısım ekili alan, su baskınına maruz kalmıştır. AFAD, DSİ, belediyeler başta olmak üzere sorumlu tüm birimler, yağışların başladığı andan itibaren kendi sorumluluk alanlarında müdahale ve hasar tespitine yönelik gerekli çalışmaları yoğun bir gayretle sürdürmektedir.”İHA

Başkent’te sel sonrası yaralar sarılıyor. Bir kişinin hayatını kaybettiği Karataş Mahallesi’nde belediye ekipleri temizlik çalışması yaparken, felaket bölgesi drone ile görüntülendi. Ömer ÇETİN-Mevlüt HASGÜL/İHA

ILIKAN: KALICI TEDBİRLER ALINMALI

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan da yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Ankara’mızda sağanak yağış nedeniyle yaşanan afet sonucu hayatını kaybeden üç vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı hemşehrilerimize de acil şifalar diliyorum. Yaşanan bu felaket Ankara’daki acil altyapı ihtiyacını bir kez daha ortaya koymuştur. 9 Haziran için Meteoroloji’nin uyarısına rağmen Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin uyarıları dikkate almadığı, tedbirli davranmadığı ve vatandaşları bilgilendirmediği apaçık ortadadır. Sağanak yağış sonrası ortaya çıkan felaketle birlikte bazı birimlerde izinlerin iptal edilmesi, belediyede koordinasyon ekibi kurulması gibi adımlar gecikmiş faaliyetlerdir. Ayrıca bu olayda gözler Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’nı da aramıştır. Kendisinin kriz anında sahada olmayışı ve sadece sosyal medyadan mesajlar paylaşması da manidardır. Kent yönetimini sosyal medyadan yapanlara tavsiyem; sürekli popülist politikalar yerine vatandaşları afetlere karşı uyarıp, tedbirlerin alındığını bildiren paylaşımları yapmalarıdır. Yaşanan felaketin ardından yaralar hızla bir an evvel sarılmalı, mağduriyetler giderilmeli, gelecekte aynı durumların yaşanmaması için kalıcı tedbirler alınmalı.”

ALTYAPI BİLİMDEN UZAK

Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Başkanı Baran Bozoğlu: “Kentin alt yapı hizmetlerinin mühendislikten, bilimden, kamu yararından uzak bir şekilde planlanması ve inşa edilmesi sonucu Ankara’da yağış afete dönüştü ve 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Durum çok net. Ankara’da yağmur sonucu kentin felce dönmesi altyapının yıllardır ne kadar yetersiz olduğunun, plansız olduğunun, çağ dışı olduğunun, 50 yılı aşkındır konuşulan iklim değişikliğinden bihaber olunduğunun göstergesidir. Acil adım atılmazsa daha da kötüleri yaşanacak.”

KENDİLERİNİ KURTARAN POLİSLERLE BULUŞTULAR

Etimesgut’ta selden etkilenen evlerden birinde yaşayan Nurgül Artik ve kızı Sude Oğuzman, kendilerini kurtaran emniyet güçleriyle bir araya geldi. Buluşmada duygu dolu anlar yaşanırken, anne ve kızı gözyaşlarına hakim olamadı. Mehmet KALAY/İHA







