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Ankara Haberleri: Sulama işçilerinden maaş tepkisi

ANKARA HABERLERİ

Sulama işçilerinden maaş tepkisi

Murat YILMAZ
30.09.2019 - 16:28Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ANFA şirketine taşeron firmaya bağlı olarak hizmet veren sulama işçileri, iki aydır maaşlarını alamadıkları iddiasıyla dün iş bıraktı.

Murat YILMAZ

İşçiler, “Aile düzenimiz bozuldu, huzur kalmadı. Maaşlarımızın yatmasını istiyoruz” dedi. Yetkililerden sıkıntılarının giderilmesini isteyen işçiler adına konuşan Rahim Börekçi şunları söyledi: “ANFA’ya taşeron şirket işçileri olarak hizmet veriyoruz. 4.5 aydır çalışıyoruz. 4.5 ayda 2.5 aylık maaşımızı aldık, 2 aylık maaşımızı vermiyorlar. Şimdi arıyoruz, ‘para da yok pul da yok, nereye istiyorsanız oraya gidin’ diyorlar. Şirketin yaklaşık 300 çalışanı var, biz sulamacı olarak çalışıyoruz. Herkes maaşlarını alamadığı için mağdur. İzin yok, elbise yok, yemek yok. Tankercilerin de içeride alacakları var, tankerciler de mağdur biz de mağduruz.

ALIN TERİMİZLE ÇALIŞIYORUZ

Aramızda yeni evli olan arkadaşlarımız var. Ekmek götüremediği için evine gidemiyor. Ben kendim evime ekmek götüremediğim için ailem yemek vermiyor. Hepimizin durumu böyle. Bugün otobüse bindim, kartım bitmiş.Yarın otobüse de binemeyeceğim. 50 lira, 100 lira borç bulup işe gelmeye çalışıyoruz. Elektriğimiz, suyumuz kesildi. Aile düzenimiz bozuldu, huzur kalmadı. Çalıları, ormanları sulayacağız diye bacaklarımız yara bere içinde. Alın terimizle Ankara’yı yeşillendirmeye çalışıyoruz. Maaşlarımızın yatmasını istiyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ANFA burada sorumlu. Diğer firmalarda da aynı sıkıntılar var. Sorunun çözülmesini istiyoruz.”

Sulama işçilerinden maaş tepkisi

‘SIKINTI TAŞERON FİRMADAN KAYNAKLI’

Yaşanan sıkıntının taşeron firmadan kaynaklandığını belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise konuyla ilgili şunları söyledi: “Yapılan ihaleler kapsamında firmalarla sözleşme imzalıyoruz. Sözleşme yapılan firma, öncesinde ödemekle mükellef. Biz 1.5 ay geriden ödeme yapsak bile firmanın ödemesi gerekiyor. Hatta ödeme yapılmadan firmadan önce işçilerin parasını ödemesini istiyoruz. Ödeme öncesi maaş dekontlarına da bakıyoruz. Firmanın ödemeyi yapması lazım. Sıkıntı taşeron firmadan kaynaklanıyor.”

Sulama işçilerinden maaş tepkisi

Dün Etimesgut’taki tanker su dolum alanında çalışmayarak bekleyen işçilerin sorumluluk alanında Etimesgut ve Eryaman bölgesi bulunuyor.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Sulama işçilerinden maaş tepkisi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 30 Eylül 2019 tarihinde saat 16 28’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Sulama işçilerinden maaş tepkisi haberi güncellenecektir.

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