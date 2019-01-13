Suistimallerin önüne geçilmeli

Seçmen listelerinin askıya çıkmasından itibaren günde 150-200 kişinin nüfus kaydını Keçiören’den Bala ve Haymana gibi ilçelere aldırdığına dikkat çeken Keçiören Muhtarlar Derneği Başkanı Muhammet Ekrem Kılıç, “Bu adres taşımalarının önlenmesi lazım” dedi. Keçiören Kaymakamlığı’nın Bağlum için aldığı kararın diğer ilçelere örnek olacağını belirten Kılıç şöyle konuştu:

MUHTARLIK İÇİN YAPIYORLAR

“4 Ocak’ta seçmen listelerinin askıya çıkmasının ardından Keçiören’de nüfus kayması yaşanıyor. Herkesin kaydını memleketlerine aldırdıklarını görüyoruz. Özellikle Bala ve Haymana’ya yoğun bir göç var. Bu ilçelerin nüfusu neredeyse ikiye katlandı. Bu adres taşımalarını yakınlarının muhtarlık seçimi için yapıyorlar. Bütün hizmeti yaşadıkları ilçelerinden almalarına rağmen seçim zamanı tanıdıkları kişi aday diye köylerindeki adreslere gitmeleri etik bir durum değil. Bu adres taşımalarının önlenmesi lazım. Cuma günü muhtarlığımıza bir teyzemiz geldi askı listesinde adının olmadığı ortaya çıktı. Kaydını taşımışlar haberi yok.

GÜNDE 100-150 KİŞİ ALDIRIYOR

4 Ocak’tan bu yana günde 100-150 kişi nüfusunu ilçelere aldırıyor. Şu anda 51 mahallemiz var 4’ü köy statüsünde. Merkez mahallemizdeki nüfuslarda bin 500 ile 2 bin kişi arasında azalma var. Bu durum mahallelerin hizmet alımını da etkileyecek. Biz Keçiören olarak listeler asılmadan önce Bağlum’daki köy statüsündeki 4 mahalle için Kaymakamımız başkanlığında köy muhtarlarıyla bir toplantı yapmıştık. Buralarda ‘kesinlikle taşıma olmayacak o kişiler tespit edilirse cezai müeyyidelerin uygulanacak’ kararı alındı.

1200 TL PARA 6 AY HAPİS

Şu anda buraya kayıt aldırmak isteyenlere Keçiören Nüfus Müdürlüğü gerçekten orada oturmuyorlarsa bunun cezasının olduğunu tebliğ ediyor. Adres kaydı taşındığında Jandarma’ya ve emniyete bildiriliyor. O kişinin orada oturmadığı tespit edilirse kaydı siliniyor ve 6 ay hapis cezası ve bin 200 TL para cezası veriliyor. Kaymakamımıza, ilçe nüfus, emniyet ve jandarma komutanına da teşekkür ediyoruz. Bağlum’daki uygulamanın tüm Ankara için uygulanması lazım. Suistimallerin önüne geçilmesini istiyoruz.”