Sude Naz’ın ismi Çankaya’da yaşayacak

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Sude Naz aramızdan çok erken yaşta ayrıldı. Küçük kızımız tedavisi sürecinde de bu parka gelmiş, bu parkta oynamıştı. Şimdi Özgürlük Meydanı’mızdaki bu parkta adı sonsuza kadar yaşayacak” dedi. Özer ailesine başsağlığı dileyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da “Bir çocuğumuzun ismini yaşatmak gibi onurlu bir görevi yerine getirdiği için başkanımızı kutluyorum” diye konuştu. Açılış ve konuşmaların ardından Esat halkıyla bir araya gelen Kılıçdaroğlu ve Taşdelen, bölge esnafıyla sohbet etti, isteklerini dinledi.