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Ankara Haberleri: Sude Naz’ın ismi Çankaya’da yaşayacak

ANKARA HABERLERİ

Sude Naz’ın ismi Çankaya’da yaşayacak

Hürriyet Haber
05.03.2019 - 09:03Son Güncelleme :

Çankaya Belediyesi çalışanı Yoldaş Özer’in, lösemi hastalığına yenik düşen kızı, 7. sınıf öğrencisi Sude Naz Özer’in adı verilen Esat Özgürlük Meydan’ındaki oyun parkı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı törenle açıldı.

Hürriyet Haber

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Sude Naz aramızdan çok erken yaşta ayrıldı. Küçük kızımız tedavisi sürecinde de bu parka gelmiş, bu parkta oynamıştı. Şimdi Özgürlük Meydanı’mızdaki bu parkta adı sonsuza kadar yaşayacak” dedi. Özer ailesine başsağlığı dileyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da “Bir çocuğumuzun ismini yaşatmak gibi onurlu bir görevi yerine getirdiği için başkanımızı kutluyorum” diye konuştu. Açılış ve konuşmaların ardından Esat halkıyla bir araya gelen Kılıçdaroğlu ve Taşdelen, bölge esnafıyla sohbet etti, isteklerini dinledi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Sude Naz’ın ismi Çankaya’da yaşayacak hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 05 Mart 2019 tarihinde saat 09 03’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Sude Naz’ın ismi Çankaya’da yaşayacak haberi güncellenecektir.

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