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Ankara Haberleri: Sucuk çetesi çökertildi

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Sucuk çetesi çökertildi

İrfan ÇALIŞKAN/İHA
24.06.2019 - 09:02Son Güncelleme :

Polatlı’da son beş yılda defalarca hayvan çalan çete, Polatlı İlçe jandarma ekipleri tarafından çökertildi.

İrfan ÇALIŞKAN/İHA

Ankara başta olmak üzere İç Anadolu Bölgesi’nde köylerden çaldıkları büyükbaş hayvanları Afyon'a sucuk yapılması için gönderen çete üyeleri, bu kez hedeflerine ulaşamadı. Daha önce de bu suçtan yakalanan çete ele başının, bu sefer dikkat çekmemek için yanına bir kadın alıp, hırsızlık planını aile süsü vererek örtmeye çalıştığı belirtildi. 12 Haziran'da Yağcıoğlu Mahallesi'nde Y.Ü.'ye ait ahırda bulunan 5 büyükbaş hayvandan 4'ü çalındı. Hayvanların sahibi Y.Ü. sabah saatlerinde jandarmaya haber verdi. Olay yerine giden jandarmanın yaptığı aramada, bir kamyon ve otomobilin lastik izi bulundu.

DEĞERİ 28 BİN LİRA

Ekipler güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, biri Kabak Mahallesi nüfusuna kayıtlı 8 kişiyi tespit etti. Hırsızlık çetesindeki yedi kişi, yaklaşık 8 günlük incelemenin ardından, kullandıkları araçlarla birlikte Afyon'da bir bağ evinde yakalandı.
İlçe jandarma ile Afyon jandarma ekipleri tarafından koordineli yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan B.Ö. (47), M.A.(27), F.D.(38), N.Y. (25), İ.A. (22), İ.O. (20) ve S.K. (27), İlçe Jandarma Komutanlığı’nda ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şebeke üyesi E.K.’nın (27) arama çalışmaları ise devam ediyor. Hırsızların çaldığı 4 büyükbaş hayvanın değerinin 28 bin TL olduğu belirlendi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Sucuk çetesi çökertildi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 24 Haziran 2019 tarihinde saat 09 02’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Sucuk çetesi çökertildi haberi güncellenecektir.

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