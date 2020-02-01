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Ankara Haberleri: Suç örgütü elebaşına da sahte rapor vermişler

ANKARA HABERLERİ

Suç örgütü elebaşına da sahte rapor vermişler

AA
01.02.2020 - 10:47 |Son Güncelleme :

Sahte iş göremezlik raporu düzenledikleri ve dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. Denetimli serbestlik hükümleri doğrultusunda salıverilen bir suç örgütü elebaşının, imzaya gitmemek için bu kişilerden para karşılığı rapor temin ettiği belirlendi.

AA

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahtecilik Büro Amirliği ekiplerince, "Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçları kapsamında yürütülen soruşturmada, bazı kişilerin para karşılığında sahte iş göremezlik raporu düzenledikleri ve çeşitli kurum ve kuruluşlara işe yerleştirme vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları tespit edilmişti. Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyon ile gözaltına alınan 11 suç örgütü üyesinin emniyetteki ifade verme süreçleri tamamlandı.

30 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Söz konusu süreçte şüphelilerden para karşılığı rapor temin ettiği belirlenen 30 kişinin de ifadeleri alındı. Bu kişilerden birinin organize suç örgütü elebaşı olduğu ve daha önceki başka bir soruşturmadan denetimli serbestlik hükümleri doğrultusunda salıverildiği öğrenildi. Suç örgütü elebaşının imzaya gitmemek için bu kişilerden para karşılığı temin ettiği sahte raporları denetimli serbestlik büroları ile karakollara verdiği belirlendi. İfade vermek için gittiği Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde gözaltına alınan suç örgütü elebaşı da diğer şüphelilerle birlikte adliyeye sevk edildi.

Salı günü düzenlenen operasyonda, aralarında kamu hastanelerinde çalışan 3 şüphelinin de yer aldığı 11 kişi yakalanmış, yapılan aramalarda, farklı kişiler adına Ankara’daki çeşitli hastanelerin adı kullanılarak düzenlenmiş sahte doktor raporları ele geçirilmişti.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Suç örgütü elebaşına da sahte rapor vermişler hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 01 Şubat 2020 tarihinde saat 10 47’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Suç örgütü elebaşına da sahte rapor vermişler haberi güncellenecektir.

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