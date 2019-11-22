Kademeli su tarifesinin adil bir şekilde uygulanabilmesi için hane halkı verilerine ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Yıldız özetle şunları söyledi:

“Su yönetimi popülist politikaları kaldırmaz. Bu konu, kentlerimizde yaşayan dar gelirli vatandaşların hane halkı nüfusu ve gelir düzeyi açısından ele alınarak incelenecek olursa, ortaya bilinenden çok farklı bir tablo çıkacaktır. Bunun yerine toptancı bir anlayışla kademeli su tarifesinin abonelerin büyük bölümünü koruduğu ve böylece su tasarrufu yapıldığı ve suyu belli bir miktarın üzerinde kullanan abonelerden ise daha fazla su bedeli alınarak ‘çok kullananın çok ödeyeceği’ bir politikanın benimsendiği ifade edilmeye çalışılıyor. Kademeli su tarifesi sistemi, su kullanımında abone başına tespit edilen ilk kademenin aşılmamasını teşvik ederek nüfusu fazla olan hanelerde daha az suyla yaşanmasını sağlayabilir. Ancak bu yöntemden ‘suyu az kullanandan az, çok kullanandan daha çok birim su bedeli alıyoruz, böylece dar gelirliyi koruyoruz’ anlayışı çıkmaz.

‘ABONE BAŞINA’ YANLIŞI

Elde hane halkı ile ilgili yeterli aile verisi olmadan bu yaklaşım doğru kabul edilemez. Çünkü bu durumda 3 kişilik bir ailenin su tüketim alışkanlıkları ile 6 kişilik bir ailenin su tüketim zorunluluğu ve kalabalık ailelerin kişi başına minimum su ihtiyacının karşılanması hususu gözardı edilmektedir. Bu yöntem dar gelirli ve genellikle nüfusu fazla olan hanelerde yaşayanların yeterli suya erişiminde fırsat eşitliği hakkını dikkate almıyor. Konu sadece abone başına su kullanımı olarak ele alındığında bu yanlışa düşülüyor. Bu değerlendirme, su abonesi olan bir hanede yaşayan kişi sayısına göre su tüketimi olarak yapıldığında daha doğru sonuçlara varılacaktır. Bu durumda su kullanımında sürekli tasarruf yapmaya zorunlu kalan kesimin dar gelirli kesim olup olmadığı da ortaya çıkacaktır.”

HAKÇA BEDEL TAKDİRİ İÇİN İSTATİSTİKLERE İHTİYAÇ VAR

TÜİK’in 2018 yılı hane halkı istatistiklerine de değinen Yıldız, “Veriler Ankara’daki yaklaşık 1 milyon 710 bin haneden yüzde 80’inde hane halkı sayısının çekirdek aile (3-6 kişi) olduğu, diğer yüzde 20’sinde ise hane halkı kişi sayısının bunun üzerinde olduğunu ortaya koydu. Bu durumda kademeli su tarifesi uygulandığında bu hane halkı sayısı fazla olan yüzde 20’lik kesimden gelir düzeyi düşük olanların en düşük su kullanım miktarları ile bile ayda 10 metreküpün üstünde su kullanabilecekleri, ancak su bedelini yüksek tarifeden ödemek zorunda kalabilecekleri ortaya çıkmaktadır. Daha hakça bir bedel takdiri için 10 metreküpün üzerinde su tüketimi olan mevcut abonelerin hane halkı geliri ve hane halkı kişi sayısı istatistiklerine ihtiyaç bulunmaktadır” dedi.

10 METREKÜPÜ GEÇERSE YÜZDE 50 ARTIŞ

Kademeli olarak zamma neden olması gerekçesiyle AK Parti ve MHP gruplarının oylarıyla reddedilen ve bu ay yeniden ABB Meclisi gündemine gelen Büyükşehir’in ‘kademeli tarife’ teklifinde su ve atık su bedelinin 10 metreküpe kadar 5 TL, 11-20 metreküp arası 7.50 TL, 21 metreküp ve üzerine ise 9 TL olması öneriliyor.