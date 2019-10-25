Su taşkınlarına karşı önlem

ASKİ Genel Müdürlüğü Kanal İnşaat Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Polatlı ilçesindeki Gülveren ve Acıkuyu derelerinin ıslahında son aşamaya gelindi. Küresel iklim değişikliklerine bağlı olarak ani ve şiddetli yağışların meydana geldiğine dikkat çeken ASKİ yetkilileri; bu yağışların sellere, özellikle de şehirlerin içinden geçen derelerde su taşkınlarına neden olduğunu ifade etti. Gülveren Deresi’nde 2 bin 870 metre, Acıkuyu Deresi’nde ise 2 bin 515 metre uzunluğunda taş duvar imalatı gerçekleştiren ASKİ ekipleri, 15 adet de menfez yaptı. Yetkililer, dere boyunca güvenlik amaçlı korkuluk imalatının da sürdürüldüğünü ve ay sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını vurguladı.