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Ankara Haberleri: Su taşkınlarına karşı önlem

ANKARA HABERLERİ

Su taşkınlarına karşı önlem

Hürriyet Haber
25.10.2019 - 14:33 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent’in farklı noktalarında su taşkınlarına neden olan derelerde ıslah çalışması yürütüyor.

Hürriyet Haber

ASKİ Genel Müdürlüğü Kanal İnşaat Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Polatlı ilçesindeki Gülveren ve Acıkuyu derelerinin ıslahında son aşamaya gelindi. Küresel iklim değişikliklerine bağlı olarak ani ve şiddetli yağışların meydana geldiğine dikkat çeken ASKİ yetkilileri; bu yağışların sellere, özellikle de şehirlerin içinden geçen derelerde su taşkınlarına neden olduğunu ifade etti. Gülveren Deresi’nde 2 bin 870 metre, Acıkuyu Deresi’nde ise 2 bin 515 metre uzunluğunda taş duvar imalatı gerçekleştiren ASKİ ekipleri, 15 adet de menfez yaptı. Yetkililer, dere boyunca güvenlik amaçlı korkuluk imalatının da sürdürüldüğünü ve ay sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını vurguladı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Su taşkınlarına karşı önlem hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 25 Ekim 2019 tarihinde saat 14 33’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Su taşkınlarına karşı önlem haberi güncellenecektir.

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