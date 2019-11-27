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Ankara Haberleri: Su Perileri için #vanayıaçın kampanyası

ANKARA HABERLERİ

Su Perileri için #vanayıaçın kampanyası

Sedat CENİKLİ
27.11.2019 - 15:49 |Son Güncelleme :

Cinnah Caddesi girişinde yer alan, rengi solan ve uzun süredir havuzu da çalışmayan ‘Su Perilerinin Dansı’ heykelinin eski haline getirilmesi için sosyal medyada kampanya başlatıldı.

Sedat CENİKLİ

Ünlü Türk heyketıraş Metin Yurdanur’un imzasını taşıyan Kuğulu Park’ın üst kısmındaki ‘Su Perilerinin Dansı’ heykelinin, bakım onarımının yapılması amacıyla önceki gün sosyal medyada kampanya başlatıldı. ‘ankaracimbizi’, ‘ankaraapartmanlari’ ve ‘iyigundostusuleyman’ isimleriyle kent hafızası üzerine çalışmalar yürüten Instagram ve Twitter kullanıcıları, aynı anda yaptıkları paylaşımlar ile heykelin, üzerinden ‘su döküldüğü ve aydınlatıldığı’ eski haline getirilmesini talep etti.

‘BİZ ESKİ ANKARA’YI İSTİYORUZ’

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in de etiketlendiği paylaşımlarda, “Kent hafızasında önemli yer eden heykelin, su perilerinin suya ve ışığa kavuşmasını istiyoruz. Bunun için Başkanımız Sayın @yavasmansur’a ve @alpertasdelen06’e sesleniyoruz. Metin Yurdanur’un dediği gibi: Yeni Ankara sizin olsun, biz eski Ankara’yı istiyoruz” ifadeleri yer aldı.

TAŞDELEN’DEN YANIT GELDİ

#mansurbaşkanvanayıaçın ve #alperbaşkanvanayıaçın etiketleri kullanılarak başlatılan kampanyaya, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı destek verdi. İki platformda da yüzlerce paylaşım, yorum ve beğeni alan gönderilerin ardından Taşdelen de, Twitter hesabından bir açıklama yaptı ve “Anıtla ilgili çalışmaları yapacağız. İyi akşamlar” dedi.

Su Perileri için #vanayıaçın kampanyası

Metin Yurdanur tarafından 1992’de yapılan heykelde, su ve ışık altında dans eden iki bale sanatçısı figürü yer alıyor.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Su Perileri için #vanayıaçın kampanyası hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 27 Kasım 2019 tarihinde saat 15 49’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Su Perileri için #vanayıaçın kampanyası haberi güncellenecektir.

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