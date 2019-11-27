Su Perileri için #vanayıaçın kampanyası

Ünlü Türk heyketıraş Metin Yurdanur’un imzasını taşıyan Kuğulu Park’ın üst kısmındaki ‘Su Perilerinin Dansı’ heykelinin, bakım onarımının yapılması amacıyla önceki gün sosyal medyada kampanya başlatıldı. ‘ankaracimbizi’, ‘ankaraapartmanlari’ ve ‘iyigundostusuleyman’ isimleriyle kent hafızası üzerine çalışmalar yürüten Instagram ve Twitter kullanıcıları, aynı anda yaptıkları paylaşımlar ile heykelin, üzerinden ‘su döküldüğü ve aydınlatıldığı’ eski haline getirilmesini talep etti.

‘BİZ ESKİ ANKARA’YI İSTİYORUZ’

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in de etiketlendiği paylaşımlarda, “Kent hafızasında önemli yer eden heykelin, su perilerinin suya ve ışığa kavuşmasını istiyoruz. Bunun için Başkanımız Sayın @yavasmansur’a ve @alpertasdelen06’e sesleniyoruz. Metin Yurdanur’un dediği gibi: Yeni Ankara sizin olsun, biz eski Ankara’yı istiyoruz” ifadeleri yer aldı.

TAŞDELEN’DEN YANIT GELDİ

#mansurbaşkanvanayıaçın ve #alperbaşkanvanayıaçın etiketleri kullanılarak başlatılan kampanyaya, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı destek verdi. İki platformda da yüzlerce paylaşım, yorum ve beğeni alan gönderilerin ardından Taşdelen de, Twitter hesabından bir açıklama yaptı ve “Anıtla ilgili çalışmaları yapacağız. İyi akşamlar” dedi.

Metin Yurdanur tarafından 1992’de yapılan heykelde, su ve ışık altında dans eden iki bale sanatçısı figürü yer alıyor.