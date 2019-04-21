Su Perileri heykeli​ kentle bütünleşmeli

‘HAFIZA MEKÂNI’ KÜLTÜRÜ CANLANSIN

“Su Perileri heykeli, artık kentle ve kentliyle bütünleşmeli. Ankara’nın kaybolan ‘hafıza mekânı’ kültürü Su Perileri heykeli ile yeniden canlandırılmalı. Ankara AVM’ler değil, meydanlar kazanmalı. Bu meydanlarda insanları, güzel heykeller selamlamalı.”

2015 TWEET'İ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankapark’ın tanıtımı için Çiftlik Kavşağı’na ‘robot’ konulmasını eleştirmiş, 3 Nisan 2015’te “Başkentlerin kendisine özgü kimlik ve mimarileri vardır. Tarihi ve köklerini yansıtır. Bu özellikleriyle öne çıkarlar” tweet’ini paylaşmıştı.

SANATA YAKLAŞIM BU OLMAMALI

‘Acis’ ve ‘Galatea’ adlı su perilerinin Gençlik Parkı’nda tahrip olduklarına dikkat çeken bir okur ise, “Ankara’nın sanata yaklaşımı bu olmamalı” diyor.