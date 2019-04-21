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Ankara Haberleri: Su Perileri heykeli​ kentle bütünleşmeli

ANKARA HABERLERİ

Su Perileri heykeli​ kentle bütünleşmeli

Hürriyet Haber
21.04.2019 - 15:21Son Güncelleme :

Hürriyet Ankara okuru Kudret Kaatsız, son olarak 2010’da Büyükşehir Belediyesi’nin deposundan çıkarılarak CerModern’in bahçesine konulan ‘Su Perileri heykeli’ için bir öneride bulunuyor.

Hürriyet Haber

‘HAFIZA MEKÂNI’ KÜLTÜRÜ CANLANSIN

Su Perileri heykeli, artık kentle ve kentliyle bütünleşmeli. Ankara’nın kaybolan ‘hafıza mekânı’ kültürü Su Perileri heykeli ile yeniden canlandırılmalı. Ankara AVM’ler değil, meydanlar kazanmalı. Bu meydanlarda insanları, güzel heykeller selamlamalı.”

2015 TWEET'İ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankapark’ın tanıtımı için Çiftlik Kavşağı’na ‘robot’ konulmasını eleştirmiş, 3 Nisan 2015’te “Başkentlerin kendisine özgü kimlik ve mimarileri vardır. Tarihi ve köklerini yansıtır. Bu özellikleriyle öne çıkarlar” tweet’ini paylaşmıştı.

SANATA YAKLAŞIM BU OLMAMALI

‘Acis’ ve ‘Galatea’ adlı su perilerinin Gençlik Parkı’nda tahrip olduklarına dikkat çeken bir okur ise, “Ankara’nın sanata yaklaşımı bu olmamalı” diyor.

Su Perileri heykeli​ kentle ve kentliyle bütünleşmeliSu Perileri heykeli​ kentle ve kentliyle bütünleşmeli

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Su Perileri heykeli​ kentle bütünleşmeli hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 21 Nisan 2019 tarihinde saat 15 21’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Su Perileri heykeli​ kentle bütünleşmeli haberi güncellenecektir.

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