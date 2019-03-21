Su içilebilir ancak tesisatlara dikkat

Ankara'da en çok tartışılan konulardan biri olan şehir şebeke suyu ile ilgili geçen günlerde önemli bir adım atıldı. Gerede’den gelen suyun Çamlıdere Barajı’na verilmesinin ardından Kızılırmak’tan ‘içme suyu amaçlı su alımı’ durduruldu. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), “Şebeke suyumuzu güvenle içebilirsiniz” açıklamasını yaparken, “Paslı tesisatlarınızı değiştirin’ uyarısında da bulundu. Hürriyet Ankara, ‘paslı tesisat’ konusunu Ankara Sıhhi Tesisatçılar Odası’na sordu. “Ankara’da bir çok binadaki su tesisatlarının en az yüzde 60’ı eski galvanizli borulardan oluşuyor” diyen Oda Başkanı Murat Erturan, şunları söyledi:

SU İÇİLEMEYECEK HALE GELİYOR

“ASKİ, suyu plastik borularla binaların girişlerindeki saatlere kadar getiriyor. Buradan sonraki kısımda bina içi ve evlerdeki tesisatlar vatandaşlara ait. Bu tesisatlarda da galvanizli borular olduğunda zamanla korozyon ve paslanma meydana geliyor. Çap daralması, kireçlenme ve paslanma ile suyun kalitesi de düşüyor. Su içilemeyecek hale geliyor. Bu eski galvanizli borulardan oluşan tesisatların değiştirilmesi lazım. Vatandaşlar bunu fark etmiyorlar, tesisatlarını kontrol ettirmelerinde fayda var. Binanın sayaçlarından itibaren başlayan eski tesisat, plastik borularla değiştirilmeli. Biraz masraf olarak gözükebilir ancak suyun basıncından kalitesine kadar çok iyi bir sonuç alınır. Plastik boruların uzun ömrü var. Tesisatın plastik borularla değiştirilmesi en az 50-60 yılı garantiye alır. Ankara’da, birçok binadaki su tesisatlarının en az yüzde 60’ı eski galvanizli borulardan oluşuyor. Bunların değiştirilmesi lazım. Ankara’da ustalık belgesine sahip tesisatçılar olarak biz vatandaşlara yardımcı olmaya hazırız.”

ÇAMLIDERE KURTBOĞAZI VE ÇUBUK-2’DEN VERİLECEK

Gerede’den Çamlıdere Barajı’na getirilen suyun Ankara’ya ulaşmasını sağlayan vana, 15 Mart’ta törenle açıldı. ASKİ’den yapılan açıklamada, “Kızılırmak’tan, içme suyu maksatlı su alımı durdurulmuştur. Ankara’ya, 2019 yılında sadece Gerede’den gelecek olan su ile beslenen Çamlıdere Barajı ile Kurtboğazı ve Çubuk-2 barajlarından su verilecektir” denildi. Vatandaşlara ayrıca “Şebeke suyumuzu güvenle içebilirsiniz” duyurusunu yapan ASKİ, “Paslı tesisatlarınızı değiştirin. Suyunuzu yüksek kalitede kullanabilmek için iç tesisat ve depoların bakımını yaptırmayı unutmayınız” uyarısında bulundu.