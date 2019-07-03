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Ankara Haberleri: Su hayattır can almasın

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Su hayattır can almasın

AA
03.07.2019 - 13:47Son Güncelleme :

Sıcak havalar nedeniyle serinlemek için baraj, sulama kanalı ve göletlere girenler boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nden (DSİ) konuya ilişkin uyarıda bulunuldu.

AA

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, baraj, gölet ve sulama kanallarına girilmesinin tehlikelerine dikkati çekerek, “Serinlemek ya da yüzmek maksadıyla barajlar ve kanallara girmek hayati risk oluşturmaktadır. Baraj, gölet ve sulama kanallarına girmenin tehlikeli ve yasak olduğu bilinmelidir. Unutulmamalıdır ki her yıl sulama kanalı, baraj ve göletlerde serinlemek isteyen ortalama 100 çocuğumuz ve gencimiz can vermektedir. Su hayattır, can almasın” dedi. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Su hayattır can almasın hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 03 Temmuz 2019 tarihinde saat 13 47’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Su hayattır can almasın haberi güncellenecektir.

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