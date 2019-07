DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, baraj, gölet ve sulama kanallarına girilmesinin tehlikelerine dikkati çekerek, “Serinlemek ya da yüzmek maksadıyla barajlar ve kanallara girmek hayati risk oluşturmaktadır. Baraj, gölet ve sulama kanallarına girmenin tehlikeli ve yasak olduğu bilinmelidir. Unutulmamalıdır ki her yıl sulama kanalı, baraj ve göletlerde serinlemek isteyen ortalama 100 çocuğumuz ve gencimiz can vermektedir. Su hayattır, can almasın” dedi.